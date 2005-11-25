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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

شب گذشته در مهديه امام حسن(ع) برگزار شد

مراسم پرفيض دعاي كميل در جوار 110 پرستوي خونين بال

دكتر قاليباف شهردار تهران به همراه چند تن از اعضاي شوراي شهر در مراسم وداع با 110 شهيد دوران دفاع مقدس شركت كردند.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر شب گذشته در مراسم دعاي كميل كه به همت ناحيه مقاومت بسيج غرب تهران "مقداد" در مهديه امام حسن(ع) اين پايگاه برگزار شد جمع كثيري از مردم شهيد پرور تهران با پيكر 110 پهلوان بيشه عشق و حماسه وداع كردند.

در اين مراسم سخنرانان به تشريح جايگاه والاي شهيدان پرداخته و سپس مراسم دعاي كميل در جوار اين شهيدان والا مقام برگزار شد.

به گزارش مهر دكتر محمد باقر قاليباف به همراه تني چند از اعضاي شوراي شهر در اين مراسم حضور يافته و با آرمانهاي شهيدان تجديد ميثاق كردند.

پيكر پاك اين كبوتران عاشق لحظاتي ديگر از مقابل دانشگاه تهران در ميان انبوه نمازگران جمعه تشييع خواهد شد.

 

کد مطلب 258004

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