دو میلیون قطعه عکس از رزمندگان مازندران در دست مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان فرهنگی مازندران که در اداره کل حفظ آثار مازندران برگزار شد، با اشاره به برگزاری جشنواره عکس دفاع مقدس مازندران، اظهار کرد: طبق پیش بینی های صورت گرفته حدود دو میلیون عکس از رزمندگان مازندران در دست مردم این استان است که باید جمع آوری شود.

سردار ملکی یکی از اهداف برگزاری جشنواره عکس دفاع مقدس استان مازندران را جمع آوری و تهیه آرشیو غنی از عکس رزمندگان و مردم مازندران دانست و اعلام کرد: جشنواره عکس دفاع مقدس را به تعداد ۱۴ جشنواره در استان برگزار خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: حدود ۴ ماه که از آغاز بکار جشنواره شماره یک می گذرد، بیش از ۵۰ هزار قطعه عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

سردار ملکی ادامه داد: برآورد ما این است که تا سقف یک میلیون قطعه عکس رزمندگان به دبیرخانه ارسال شود.

مدیرکل حفظ آثار مازندران با یادآوری این مطلب که مؤسسات فرهنگی استان بهترین مکان برای توزیع عکس های دفاع مقدس می باشند، عنوان کرد: باید این مؤسسات در سطح استان شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند.

وی که در جمع مدیران مسئول مؤسسات فرهنگی مذهبی استان سخن می گفت، ابراز کرد: برجستگی های تاریخ تشییع مازندران توسط یک گروه از کارشناسان به انجام رسید و ماحصل این تلاش در باغ موزه دفاع مقدس مازندران جانمایی خواهد شد.

سردار ملکی با اشاره به تدوین کارنامه ای نقش مازندران در دفاع مقدس تصریح کرد: نقش مردم و رزمندگان مازندران در سیستان و بلوچستان تدوین می شود.