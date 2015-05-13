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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۴۰ هزارتومان، نیم سکه ۴۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۵ هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۹۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۳۰ تومان، هر یورو را ۳۷۵۰ تومان، هر پوند را ۵۱۹۰ تومان و هر درهم امارات را ۹۰۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۴۳۵۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۴۰۰۰۰
نیم سکه۴۷۸۵۰۰
ربع سکه۲۶۷۵۰۰
گرمی۱۸۳۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۵۹۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۳۰
یورو۳۷۵۰
پوند۵۱۹۰
درهم۹۰۸
کد مطلب 2580043

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