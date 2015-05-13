شرایط پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که برای تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده، در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند، به بازماندگان وی پرداخت می‌شود.

بر اساس ضوابط و قوانین تأمین اجتماعی، کمک هزینه کفن و دفن علاوه بر بازماندگان بیمه شدگان اجباری و اختیاری به بازماندگان بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مقرری بگیران بیمه بیکاری متوفی نیز پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، برقرار بودن ارتباط بیمه شده با کارفرمای کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی شرط اصلی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به بازماندگان بیمه شده متوفی است و افرادی که قبل از فوت فاقد ارتباط بیمه ای با سازمان تأمین اجتماعی باشند مشمول دریافت این کمک هزینه نیستند.

بر این اساس، بیمه شده‌ای که قبل از فوت به عللی مانند بیماری و بارداری به صورت موقت ارتباط کاری با کارفرما نداشته باشد، مشمول دریافت کمک هزینه کفن و دفن است.

لازم به ذکر است، به منظور مساعدت و با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مربوطه، کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت همسر در صورت احراز شرایط قانونی صرفاً به بیمه شده و مستمری بگیر اصلی پرداخت می‌شود.

بر اساس این گزارش، کمک هزینه مذکور پس از انجام مراحل کفن و دفن متوفی، با ارایه گواهی فوت و دفترچه درمانی بیمه شده یا مستمری بگیر از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است.