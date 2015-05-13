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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۵۸

آخرین وضعیت ترافیکی/ کرج - مرزن آباد و پلور - گزنگ نیمه سنگین

آخرین وضعیت ترافیکی/ کرج - مرزن آباد و پلور - گزنگ نیمه سنگین

برخی از محورهای برون شهری در استان های مازندران و البرز با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت ترافیکی جاده‌ها نشان می‌دهد که دماوند-گیلاوند در استان تهران با ترافیک نیمه سنگین روبرو است و در مابقی محورهای این استان ترافیک روان است. همچنین در استان البرز محورهای آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، کرج-چالوس(سد کرج)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) و آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

براین اساس محورهای بابل - قائمشهر، کرج - مرزن آباد، پلور - گزنک و ساری - خزرآباد در استان مازندران و محورهای منجیل - رودبار، رشت - امامزاده هاشم، آستارا - اردبیل و فومن - ضیابر در استان گیلان با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

 

کد مطلب 2580051

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