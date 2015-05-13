۴۰ قطعه ماهی خاویاری نارس در بابلسر و فریدونکنار کشف شد

میرزا عباس صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر اظهار داشت: یگان حفاظت منابع آبزیان در حوزه استحفاظی بابلسر و فریدونکنار با انجام مانورهای دریایی مانع حضور صیادان غیر مجاز در دریا می شود.

وی بیان کرد: این یگان از ابتدای فروردین تا ۲۰اردیبهشت با انجام عملیات گشت ساحلی و دریایی توانست نه کیلوگرم ماهی خاویاری، ۹۸۶ قطعه ماهی استخوانی، هفت هزار رشته انواع دامهای خاویاری و استخوانی و چهار فروند قایق پارویی کشف و ضبط کند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان بابلسر و فریدونکنار همچنین از کشف ۱۱فروند بدنه فایبرگلاس قایق موتوری، ۱۱دستگاه انواع موتور دریایی توقیقی و ۹۰حلقه لاستیک صیادی غیرمجاز خبر داد و گفت: کشف ۸۶شاخه لنگر، یک دستگاه یدک کش و تخریب هفت باب کومه های صیادی غیرمجاز از دیگر کشفیات ما در شهرستان بابلسر و فریدونکنار بوده است.

وی بازرسی از قایقهای شیلاتی و تفریحی را ۱۰۹مورد، سرکشی از صیدگاه خاویاری و شرکت تعاونی ماهیگیران ۷۱مورد، بازرسی از لنج های ماهی گیران ۱۵مورد، ایست و بازرسی هشت مورد و سرکشی و بازرسی از بازار ماهی فروشان را ۵۲مورد اعلام کرد.

صادقی با اشاره به اجرای ۲۰مرحله عملیات مشترک با ستاد نیروی انتظامی و محیط زیست اذعان داشت: در این عملیلات مشترک توانستیم ۴۰قطعه ماهی خاویاری نارس رهاسازی شده کشف و ضبط کنیم.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی مازندران گفت: در این زمینه ۲۳ متهم دستگیر و پس از تشکل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.