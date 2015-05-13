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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۷

بنام عنوان کرد:

واحدهای راکد درشهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد فعال می شوند

واحدهای راکد درشهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد فعال می شوند

یاسوج - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگلیویه و بویراحمد گفت: فعال کردن واحدهای غیرفعال و راکد در شهرکهای صنعتی در اولویت برنامه های این شرکت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بنام پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی شماره دو یاسوج افزود: در بازدید از این واحدها، مشکلات آنها شناسایی می شود و از طرق مختلف اقداماتی برای رفع این مشکلات انجام خواهد شد.

وی بیشترین مشکلات را مربوط به سرمایه در گردش و تسهیلات دانست و گفت: در این زمینه مذاکراتی با بانکها انجام می شود.

بنام بیان داشت: شهرک صنعتی یاسوج ۲ در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار ایجاد و تا کنون ۳۰ واحد در این شهرک مستقر شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۲۷ واحد دارای پروانه بهره برداری هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کهگلیویه و بویراحمد از این تعداد ۱۶ واحد فعال و ۱۱ واحد دیگر غیرفعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسئول از واحدهای تولیدی بتن آماده سبک، بتن آماده، تولید برق بتنی، تولید نایلون نایلکس، تولید موزائیک و واحدهای خدماتی سینره، توزیع مواد غذایی بازدید کرد و از نزدیک با خط تولید محصولات و مشکلات این واحدهای صنعتی آشنا شد.

 

کد مطلب 2580059

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