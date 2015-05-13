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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۳۶

حجازی:

بیش از ۱۱ هزار زن در استان یزد سرپرست خانوارند

بیش از ۱۱ هزار زن در استان یزد سرپرست خانوارند

یزدـ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد گفت: هم اکنون ۱۱ هزار و ۴۸۵ زن سرپرست خانوار زیر پوشش کمیته امداد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، مهدی حجازی مهریزی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی کمیته امداد، تحکیم بنیان خانواده است، اظهار داشت: ارتقا آرامش درونی و سلامت خانواده ها و جامعه با نهادینه کردن ارزشهای دینی و اسلامی تضمین می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر یکی از اهداف کمیته امداد، توانمندسازی خانواده های تحت حمایت با ایجاد اشتغال و اجرای طرح های اشتغالزایی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد است.

حجازی مهریزی بیان کرد: کمیته امداد همواره برنامه‌ های متعددی را برای ارتقا وضعیت اشتغال، مسکن، رفاه، آموزش و بهداشت زنان سرپرست خانوار اجرایی کرده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۴۴ هزار مددجو تحت حمایت این نهاد هستند، بیان کرد: از این تعداد ۱۱ هزار و ۴۸۵ زن سرپرست خانوار هستند.

مهدی حجازی مهریزی، بیمه زنان سرپرست خانوار را در واقع نوعی امید به آینده برای آنان تلقی کرد و یادآور شد: با اجرای طرح بیمه اجتماعی این گروه، آنها هم از خدمات دوران بازنشستگی، فوت و سایر خدمات این سازمان بهره ‌مند می ‌شوند.

کد مطلب 2580060

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