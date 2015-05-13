۱۱۰ واحد آموزشی غیر دولتی در استان کردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار، رشید قربانی ظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی موسسین مدارس غیر دولتی استان کردستان اظهار داشت: همچنین شش هزار و ۷۰۰ دانش آموز استان نیز در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: توسعه مشارکت های مردمی و پوشش هر چه بهتر دانش آموزان از سیاست های اصلی آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: لازم توسعه هر کشور مشارکت مردمی در ارتقاء و توسعه آموزش و پرورش است و از این رو مشارکت مردمی و دولتی برای اراتقاء کمی و کیفی آموزش ضروری است.

قربانی یادآور شد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به بحث آموزش وجود دارد و از این رو انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد توسعه و ارتقاء همه جانیه نظام آموزشی کشور باشیم.

وی با اشاره به این مطلب که مدارس غیر دولتی باید مکمل هم برای پیشرفت علمی دانش آموزان باشند، ادامه داد: رقابت های ناسالم و افراط و تفریط در برخی موارد باعث دور ماندن از اهداف آموزش می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: این مسئله باید در بین مربیانه و اولیاء مدرسه بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد توسعه کمی و کیفی باشیم.

قربانی اظهار داشت: موسسین مدارس غیر دولتی باید سعی کنند با هم همراه و همفکر بوده و با ایجاد رقابت سالم در راستای رشد و پیشرفت یکدیگر تلاش کنند.

وی افزود: توسعه مشارکت های مردمی یکی از اولویت های وزیر آموزش و پرورش است و اصل این مشارکت، توسعه مدارس غیر دولتی و سوق دادن بیشتر دانش آموزان به سمت مردم مداری شدن است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه شرایط لازم برای توسعه مدارس غیر دولتی وجود دار، بیان کرد: بدون شک به هر اندازه دیدگاه و نگاه نسبت به این مراکز مثبت تر باشد مسیر توسعه هموارتر خواهد شد.

قربانی یادآور شد: توسعه مشارکت و تعالی مدیریت یکی از برنامه های سند تحول بنیادین است و ضرورت اجتناب ناپذیر تعالی مدیریت، میزان اختیارات است و این مساله در مدارس غیر دولتی نمود بیشتری دارد.

وی در پایان سخنان خود گفت: میزان درصد پوشش دانش آموزی در مدارس غیر دولتی استان سه درصد و در سطح کشور ۱۰ درصد است و به همین دلیل تلاش برای رفع مشکلات این مجموعه و افزایش سهم پوشش دانش آموزی در این راستا ضروری است.