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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

قربانی:

۱۱۰ واحد آموزشی غیر دولتی در استان کردستان فعالیت دارند

۱۱۰ واحد آموزشی غیر دولتی در استان کردستان فعالیت دارند

سنندج – مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: در حال حاضر با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۱۰ واحد آموزشی غیر دولتی در کردستان فعال است.

به گزارش خبرنگار، رشید قربانی ظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی موسسین مدارس غیر دولتی استان کردستان اظهار داشت: همچنین شش هزار و ۷۰۰ دانش آموز استان نیز در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: توسعه مشارکت های مردمی و پوشش هر چه بهتر دانش آموزان از سیاست های اصلی آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: لازم توسعه هر کشور مشارکت مردمی در ارتقاء و توسعه آموزش و پرورش است و از این رو مشارکت مردمی و دولتی برای اراتقاء کمی و کیفی آموزش ضروری است.

قربانی یادآور شد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به بحث آموزش وجود دارد و از این رو انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد توسعه و ارتقاء همه جانیه نظام آموزشی کشور باشیم.

وی با اشاره به این مطلب که مدارس غیر دولتی باید مکمل هم برای پیشرفت علمی دانش آموزان باشند، ادامه داد: رقابت های ناسالم و افراط و تفریط در برخی موارد باعث دور ماندن از اهداف آموزش می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: این مسئله باید در بین مربیانه و اولیاء مدرسه بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد توسعه کمی و کیفی باشیم.

قربانی اظهار داشت: موسسین مدارس غیر دولتی باید سعی کنند با هم همراه و همفکر بوده و با ایجاد رقابت سالم در راستای رشد و پیشرفت یکدیگر تلاش کنند.

وی افزود: توسعه مشارکت های مردمی یکی از اولویت های وزیر آموزش و پرورش است و اصل این مشارکت، توسعه مدارس غیر دولتی و سوق دادن بیشتر دانش آموزان به سمت مردم مداری شدن است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه شرایط لازم برای توسعه مدارس غیر دولتی وجود دار، بیان کرد: بدون شک به هر اندازه دیدگاه و نگاه نسبت به این مراکز مثبت تر باشد مسیر توسعه هموارتر خواهد شد.

قربانی یادآور شد: توسعه مشارکت و تعالی مدیریت یکی از برنامه های سند تحول بنیادین است  و ضرورت اجتناب ناپذیر تعالی مدیریت، میزان اختیارات است و این مساله در مدارس غیر دولتی نمود بیشتری دارد.

وی در پایان سخنان خود گفت: میزان درصد پوشش دانش آموزی در مدارس غیر دولتی استان سه درصد و در سطح کشور ۱۰ درصد است و به همین دلیل تلاش برای رفع مشکلات این مجموعه و افزایش سهم پوشش دانش آموزی در این راستا ضروری است.

کد مطلب 2580061

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