خبرنگاران مهر از سرپرست روزنامه اطلاعات استان سمنان عیادت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن مقدم نیا صبح چهارشنبه با حضور در بيمارستان امام حسین (ع) شاهرود در راستای عيادت از غلامحسین طهرانی با تاکید بر اینکه تکريم و توجه به پيشکسوتان وظيفه ماست، گفت: تلاش صادقانه اصحاب رسانه در پوشش خبری رویدادهای مختلف به منظور ارتقا سطح آگاهی افکار عمومی مصداق بارز خدمت «بی منت» است.

وی ضمن تقدیر از فعالیتهای رسانه ای این خبرنگار با سابقه استان سمنان، با آرزوی بهبودی هرچه سریعتر وی، تاکید کرد: تلاش ایثار گونه خبرنگاران همواره شایسته توجه و قدردانی است.

مسئول خبرگزاری مهر استان سمنان تصریح کرد: رسانه ها با یک رویکرد اطلاع رسانی و انعکاس اخبار و اطلاعات، نقش بسزایی در روند تحولات جامعه امروز ما دارند.

نایب رئیس شورای مرکزی خانه مطبوعات استان سمنان نیز در این دیدار یادآور شد: پیشکسوتان عرصه مطبوعات استان سمنان حق بزرگی بر گردن مسئولان دارند و دیدار و عیادت از این زحمت کشان یک وظیفه است که باید جویای احوال فعالان این عرصه بود.

عباسعلی حسین پور با آرزوی بهبودی برای طهرانی، خاطرنشان کرد: امید است با عنایت حق تعالی شاهد سلامتی و حضور مجدد ایشان در عرصه خدمت به مردم استان باشیم.

غلامحسین طهرانی سرپرست روزنامه اطلاعات استان سمنان نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام «همدلی و همزبانی دولت و ملت» از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: مطبوعات و رسانه های استان همواره نقش مهمی در ارتباط بین مردم و مسئولان داشته و توانسته اند در این زمینه تاثیرات مفید و سازنده ای در راستای توسعه و پیشرفت منطقه داشته باشند.

غلامحسین طهرانی از سال ۱۳۶۴ تاکنون بعنوان سرپرست روزنامه اطلاعات استان سمنان فعالیت مطبوعاتی داشته و در سالهای گذشته ریاست هیئت مدیره موسسه خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات شهرستان شاهرود را نیز عهده دار بوده است.

وی در ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از موفقترین پیشکسوتان عرصه خبر استان سمنان مورد تقدیر قرار گرفته بود.

طهراني اواخر فروردین امسال، در حالی که برای حضور در آئین معنوی دعای ندبه عازم تکیه شریعت شاهرود بود مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به شدت مجروح شد.

وی در این حادثه به دفعات با آجر از ناحيه سر، سينه و پهلو مورد حمله قرار گرفت و به علت شكستگي از ناحيه جمجمه و فك و همچنين مشكلات تنفسي در وضعيتي نيمه هوشيار در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌ امام حسين(ع) شاهرود تحت درمان قرار گرفته و مداوا شد.