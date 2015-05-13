۲۰ ایستگاه صلواتی در اردبیل برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد اردبیل نادر سقا ظهر سه شنبه در تشریح برنامه های کانون در ایام سوگواری امام موسی (ع) گفت: عبادت و ستايش يكى از خصوصیات تحسین برانگیز امام موسی کاظم (ع) برای دعوت عموم مردم به پیروی از خداوند متعال است.

وی با اشاره به اینکه شهادت آن بزرگوار هر ساله توسط فعالان کانون های مساجد گرامی داشته می شود، تصریح کرد: ۲۰ ایستگاه صلواتی توسط کانون های فعال استان به مناسبت شهادت امام موسی کاظم (ع) برپا خواهد شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد با تاکید به اینکه امام موسی کاظم (ع) از اندیشمندان عصر خود بود و مردم برای دانش افزایی از حضور ایشان فیض می برند، افزود: علم و دانش این امام بزرگوار از منبع پر فیض الهام و کرامت الهی برخوردار است.

سقا آگاه سازی نسل جوان با منش و سیره این امام بزرگوار را از اهداف برنامه های فرهنگی و تربیتی کانون های مساجد استان عنوان کرد.

وی افزود: تبیین سیره امامان یکی از مهمترین اهداف برنامه های دینی در کانون های مساجد است و به جد دنبال می شود.