علی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل پدیده مشهد در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: به هر حال ما برای مسابقه مقابل پدیده مشهد مشکلاتی داریم و کاوه رضایی هنوز از مصدومیت بیرون نیامده است و قاسم و مسعود حسن‌زاده هم به دلیل دو اخطاره بودن در این مسابقه بازی نمی‌کنند؛ همچنین اسماعیل فرهادی نیز تا پایان فصل بازی نمی‌کند.

وی افزود: با این حال بقیه بازیکنان خوب تمرین می‌کنند و با روحیه هستند و امیدوار هستم که در دیدار مقابل پدیده صعود خود را قطعی کرده و سهمیه را کسب کنیم.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: ما مقابل پدیده به کسب یک امتیاز بازی نمی‌کنیم و بدون شک به دنبال آن هستیم که در درجه نخست یک بازی خوبی از خود به نمایش گذاشته و در درجه بعد سه امتیاز مسابقه را ازآن خود کنیم.

وی ادامه داد: البته تیم پدیده نیز در شهر خودش به میدان می‌رود و برای حیثیت خودش به میدان می‌رود و اینکه پدیده مدعی سقوط نیست، تأثیری در جایگاه این تیم ندارد زیرا آنها می‌خواهند در بازی پایانی یک نتیجه خوب کسب کنند و ما برای برد به میدان می‌رویم و امیدوار هستیم که با دست پر بازگشته و سهمیه را کسب کنیم.

شجاعی با انتقاد از زمان مشخص شده برای تعیین جام حذفی خاطرنشان کرد: ما از ۹ خرداد تمرینات خود را شروع کرده‌ایم و هنوز آن را ادامه می‌دهیم. به هر حال کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و آقای آذری و گل‌محمدی نیز در جلسه حضور داشتند اما به مسئولان سازمان لیگ کار خودشان را کردند.

وی افزود: آنها ۱۰ خرداد هم می‌توانستند بازی را برگزار کنند چون اکنون حدود ۱۶ روز فاصله بین آخرین بازی ما و فینال جام حذفی وجود دارد اما تیم نفت دو بازی خیلی خوب در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برگزار می‌کند و با آمادگی کامل به مصاف ذوب‌آهن می‌آید اما به هر حال این تصمیم در سازمان لیگ صورت گرفته و دیگر نمی‌شود آن را کاری کرد.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان اضافه کرد: یادم می‌آید آن سالی که ما مقابل الهلال در عربستان بازی داشتیم، بازی ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس را به گونه‌ای برگزار کردند که هر کاری کردیم، حتی یک روز نیز زمان این مسابقه تغییر نکرد و ما مستقیم از عربستان به تهران رفته و مقابل پرسپولیس متحمل شکست شدیم اما باید تمرینات را ادامه دهیم و مقابل نفت نتیجه بگیریم.