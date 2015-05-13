ایرانیها ۲.۵ برابر استاندارد نمک استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش معاونین دارو و غذای سراسر کشور در هتل سالاردره ساری اظهار داشت:ایرانیان دو و نیم برابرتوصیه شده نمک مصرف می کنند که باید ذائقه مردم اصلاح و سلامتی بر ذائقه و علاقه ترجیح داده شود.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور با بیان اینکه به طور سنتی و تاریخی همواره تمرکز برروی ایمنی غذا بوده است افزود: لازم است که برنامه امنیت غذایی با محوریت کشوری برای تهیه غذای سالم مردم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: پایین بودن اسید چرب ترانس، مصرف کم نمک و شکردر غذاها از موارد بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود و در صنایع غذایی اجرا گردد.

دیناروند با اشاره به اجرای نهضت کاهش اسید چرب ترانس افزود:اسید چرب ترانس سم کشنده ای است که هر درصدی از این ترانس کم شود به همان میزان بیماریهای قلب و عروق نیز کاهش می یابد.

معاون وزیر بهداشت و درمان تصریح کرد: مجوز بهداشت به مواد غذایی ناسالم داده نمی شود و تمام کالاهای برچسب دار نیز درسطح بازار چک می شوند تا تولید کننده برای تولیدش بروکراسی را رعایت کند.

دیناروند با اشاره به این که قاچاق کالا به طور کلی و برای کالاهای مختلف در ایران انجام می شود گفت: ما از این موضوع رنج می بریم و یک پدیده خطرناک برای کشور محسوب می شود.

وی با بیان این که ستاد مبارزه با قاچاق دارو و ارز در حوزه سلامت تشکیل شده است افزود: قاچاق کالاهایی که با سلامت مردم در ارتباط هستند به کشور صدمه نمی زنند بلکه به سلامت مردم اسیب می رسانند.

وی از کمترین میزان قاچاق در حوزه دارونام برد و افزود:قاچاق مکملها و مواد آرایشی بیشترین میزان قاچاق کشور هستند.

وی در خصوص نظارت بر مواد غذایی سوسیس و کالباس و ارزش غذایی این فراوده غذایی گفت: نظارت وجود دارد ممکن است برخی افراد زیر زمینی تخلف هم انجام دهند اما با متخلفان برخورد سخت خواهد شد.

معاون وزیربهداشت و درمان تاکید کرد: سوسیس و کالباس نباید تبدیل به یک رژیم غذایی ثابت شود و باید میزان مصرف آن کاهش یابد.

وی مردم را از خوردن غذاهای فرایند شده منع کرد و متذکر شد :در این مواد غذایی به دلیل نظارتهای سازمان بهداشت مجاز به استفاده از خمیر مرغ نمی باشند.