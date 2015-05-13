دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان هیئت علمی می پذیرند

بهروز دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاههای آزاد اسلامی استان لرستان برنامه دارد که تعداد اعضای هیئت علمی خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه در این راستا بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ۷۰ عضو هیئت علمی در مراکر دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان پذیرش خواهند شد عنوان کرد: این اعضا هیئت علمی در مقاطع دانشجو دکتری و دکتری پذیرش خواهند شد.

معاون هماهنگ کننده دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان بیان داشت: در این راستا افراد واجد شرایط تا ۲۰ ام خرداد ماه امسال با مراجعه به سایت پیش بینی شده در این زمینه اقدام به ثبت نام کنند.

دوستی همچنین از افزایش تعداد رشته های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای آزاد اسلامی لرستان خبر داد و تصریح کرد: در مجموع ۳۴ رشته به تعداد رشته های این دو مقطع در دانشگاه آزاد اسلامی لرستان اضافه خواهد شد.

وی بیان داشت: از این تعداد چهار رشته در زیر مجموعه رشته های پزشکی خواهد بود.