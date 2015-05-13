تعقیب قضایی تعدادی از مدیران قبلی صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: سال گذشته ۱۶۳۴ میلیارد تومان سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی جذب شده است و بر این اساس می‌توان نوید داد که هیچ یک از پروژه‌های ایمیدرو، متوقف نیست، این در حالی است که سال گذشته، سه پروژه مهم با سرمایه ۴۱۲ میلیون دلاری به نتیجه رسیده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاری برنامه‌ریزی شده تا ده پروژه با اعتبار ۳۷۲ میلیون دلار به بهره‌برداری رسد یا افتتاح شود، ضمن اینکه سه پروژه آهن اسفنجی که از سال قبل فعال شده، در حال اجرا است که امیدواریم در سال جاری علاوه بر این پروژه‌ها، عملیات اکتشافی نیز به نتیجه برسد و بتوانیم ذخایر جدیدی را کشف کنیم.

جزئیات ذخایر جدید کشف شده معدنی

وی تصریح کرد: تا به امروز ارزش ذخایر معدنی ایران ۷۰۰ میلیارد دلار برآورده شده است که امید می رود تا پایان سال ۹۴، خبرهای خوبی در حوزه اکتشافات جدید داشته باشیم، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود ۴۰ تا ۵۰ درصد به ظرفیت اکتشافی کشور اضافه شود. در این میان، پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی فعلی به ۸۰ میلیارد تن برسد.

به گفته کرباسیان، سال قبل با اکتشافات جدید انجام شده، ۲۵۰ میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌آهن، ۲۰۰ میلیون تن ذخیره جدید ذغال سنگ و ۳۰ تن ذخیره جدید طلا به کشور اضافه شده است، ضمن اینکه امسال ۲۰۵ هزار کیلومتر مربع، اکتشاف صورت خواهیم داد. از سوی دیگر، در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی می شود که ظرفیت فولاد کشور از ۲۲ میلیون تن فعلی به ۴۰ میلیون تن برسد.

وی اظهار داشت: ظرفیت مس کاتد به ۴۰ هزار تن و ظرفیت آلومنیوم به ۷۰۰ هزار تن می‌رسد، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با همتی که صورت می‌گیرد و حمایت بخش‌خصوصی و دولتی، و در آستانه برنامه ششم توسعه، بتوانیم ظرفیت معدنی کشور را گسترش دهیم.

گشایش ۱۴ میلیون یورو فاینانس چینی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت هفت طرح فولادی خاطرنشان کرد: کل فاینانس چین برای ۷ طرح فولادی، ۸۰۰ میلیون یورو است که ال‌سی‌های مربوط به آن گشایش شده و در اولین دوره پرداختی ظرف دو هفته گذشته نیز، ۱۴ میلیون یورو تامین اعتبار شده است.

وی افزود: امسال حداقل بخش آهن اسفنجی سه طرح فولادی، به بهره برداری خواهد رسید، ضمن اینکه آهن اسفنجی ۴ طرح دیگر در سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید. البته چینی‌ها از پول خود ایران که در این کشور است، تامین مالی پروژه های فولاد را انجام می دهند؛ اما تجهیزات و ماشین آلات این طرحها اروپایی است و برخی هم اروپایی- چینی است که از کیفیت خوبی برخوردار هستند.

به گفته کرباسیان، اخیرا ظرف ۲۰ روز گذشته، اولین پرداخت چین انجام شده و امید می رود که شرکت ملی فولاد نیز با مشارکان خود، بخش فولاد این طرحها را حداکثر ظرف سه سال به بهره برداری برساند.

تزریق ۱۲۰ میلیارد تومان به پروژه سنگان

وی در ادامه در خصوص واگذاری معادن گفت: در رابطه با توسعه کار معادن، دو راه بیشتر وجود ندارد، اول اینکه ایمیدرو خود به صورت مستقیم سرمایه گذاری کند یا اینکه مشارک برای این پروژه ها بگیرد، بر این اساس یکی از پروژه هایی که مشارک گرفته‌ایم، پروژه عظیم سنگان بوده است که یک کنسرسیوم با شش شرکت، این پروژه را در اختیار گرفته‌اند و ظرف اسفندماه سال گذشته و فروردین امسال، ۱۲۰ میلیارد تومان به آن تزریق کرده اند.

به گفته مدیرعامل ایمیدرو، معدن ذغال سنگ خمرود ظرف دو هفته آینده عملیات اجرایی خود را شروع خواهد کرد، ضمن اینکه تمامی واگذاری های معادن بر طبق اعلام عمومی بوده است، در همین حال، فولاد مبارکه به تازگی سهام فولاد هرمزگان را در بورس عرضه کرده است تا بتواند در سایر پروژه های خود سرمایه گذاری کند.

وی اظهار داشت: بخش دیگری از طرح‌های ایمیدرو، آنهایی هستند که عملیات آنها شروع شده ولی هنوز سرمایه گذار خصوصی ندارند، بنابراین پیش بینی می شود تا با مشارکت بخش خصوصی، در برخی از فلزات، ظرفیت های سرمایه گذاری گسترش یابد، همانطور که برآوردها حکایت از آن دارد که در عرصه آلومنیوم با توجه به ذخایر عظیم گازی، ظرفیت به دو میلیون تن هم برسد.

کرباسیان ادامه داد: در حوزه عناصر نادر خاکی، فلزات گرانبها و کمیاب، حوزه هایی وجود دارد که می توان سرمایه گذاری های گسترده‌ای در آنها داشت و بنابراین با مشارکت بخش خصوصی باید عقب ماندگی سالهای قبل را جبران کرد.

معادن کوچک و متوسط زیر چتر حمایتی دولت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه معادن کوچک، به تازگی اقدام موثری انجام شده و توانستیم صندوق بیمه معدنی را از فهرست واگذاری خارج کنیم، این در حالی است که تلاش داریم تا معادن کوچک در دریافت وام با استفاده از وثایق این صندوق، مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: سرمایه این صندوق اکنون به ۶۸ میلیارد تومان افزایش یافته که تا کنون ۲۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کرده ایم، این درحالی است که با بانک صنعت و معدن هم هماهنگی های لازم صورت گرفت تا ۷۰ میلیارد تومان بودجه جدید برای حمایت از پروژه های حوزه معدن اختصاص یابد.

کرباسیان همچنین در خصوص معدن انگوران گفت: در انگوران عملیات اکتشافی جدیدی را شروع کرده ایم و سرمایه گذار ایرانی- خارجی عملیات را شروع کرده است که امید می رود به قول خود عمل کنند و ۲۰ میلیون دلار تا پایان خرداد منابع مالی و ماشین آلات وارد پروژه شود.

وی اظهار داشت: در حوزه سنگ آهن انتظار داریم که وزارت صنعت حقوق دولتی را بازنگری کرده و این حقوق کاهش یابد، ضمن اینکه در مورد حق انتفاع تلاش داریم به معادن بزرگ کمک کنیم. تعرفه کنسانتره نیز پیشنهاد ما صفر است، چراکه امسال کنسانتره میزان مصرف داخلی، کافی است و تولید بیشتر از مصرف است.

به گفته کرباسیان، قرار است ظرف ده روز آتی جلسه ای با انجمن فولاد برگزار خواهد شد، اما به نظر می رسد که فولادی‌ها را باید در شرایط فعلی کمک کرد. اما به هرحال، وزیر صنعت، موافقت خود را با کلیات موضوع بازنگری حقوق دولتی معادن سنگ آهن و کاهش آن اعلام کرد.

وی ادامه داد: همچنین در مورد حق انتفاع معادن بزرگ اعلام آمادگی شد که به این بخش کمک شود. در مورد تعرفه کنسانتره سنگ آهن هم اعمال تعرفه صفر پیشنهاد شد تا میزان مصرف کنسانتره سنگ آهن متعادل شود.

تخلفات زیاد در آلومینای جاجرم

وی با اشاره به تخلفی که در آلومینای جاجرم صورت گرفته، گفت: هیات مدیره این مجتمع ۶ ماه قبل برکنار شده‌اند، اما مدیرعامل همچنان بر سر کار خود بود، البته حجم تخلفات زیاد بوده است و تعدادی از هیات مدیره قبلی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

کرباسیان از بازگشت شرکت آلومینیوم جاجرم به ایمیدرو خبر داد و تصریح کرد: این شرکت مدت ۲ سال در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد بود و فعالیتش متوقف شده بود که دوباره به ایمیدرو بازگردانده شد.