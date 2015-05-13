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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۵

جشنواره فرشتگان نماز در گلپایگان برگزار شد

جشنواره فرشتگان نماز در گلپایگان برگزار شد

گلپایگان - طرح كشوری فرشتگان نماز با هدف آموزش نماز به مهدآموزان، برای اولین بار در شهرستان گلپایگان اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید زلقیان مدیر ستاد اقامه نماز شهرستان گلپایگان در حاشیه برگزاری جشنواره فرشتگان نماز كه ظهر امروز در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه های آموزشی ستاد اقامه نماز كشور، مربیان مهدهای كودك و مراكز پیش دبستانی باید آموزش هایی در راستای تعلیم به مهدآموزان فراگیرند.

وی اظهار داشت: طرح آموزش نماز به مهدآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی از دی ماه سال گذشته در شهرستان گلپایگان كلید خورد و مقدمات فراگیری خواندن نماز طی دو ماه و نیم از سوی مربیان به آنان آموزش داده شد.

وی با بیان اینكه طرح كشوری فرشتگان نماز برای اولین بار در شهرستان گلپایگان اجرایی شد، افزود: بر اساس این طرح مربیان پس از فراگیری آموزش های لازم به مهدآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی، خواندن صحیح نماز را آموزش دادند و از بین ۳۰۰ نفر عضو در این طرح تعداد ۹۰ نفر برگزیده و ممتاز انتخاب شدند.

مدیر ستاد اقامه نماز شهرستان گلپایگان با اشاره به اینكه تمامی ۳۰۰ نفر عضو در این طرح كه از مهدهای كودك و مراكز پیش دبستانی تحت نظر اداره بهزیستی، آموزش و پرورش، مهدهای قرآن و بسیج بودند، خواندن نماز را به طور صحیح فرا گرفتند، تصریح كرد: به لحاظ محدودیتی كه ستاد اقامه نماز به جهت بضاعت و توان مالی داشت، ۹۰ نفر از ممتازین انتخاب و جوایزی كه از سوی امام جمعه گلپایگان، اداره اوقاف و امور خیریه، ستاد اقامه نماز شهرستان و دیگر خیرین تهیه شده بود در این جشنواره به آنها اهدا شد.

مدیر ستاد اقامه نماز گلپایگان ضمن تقدیر از مربیان و مدیران مهدهای كودك شهرستان، یادآور شد: هدایایی نیز به پاس قدردانی از زحمات و تلاش های مربیان به آنان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جشنواره فرشتگان نماز كه با همت و همكاری دفتر امام جمعه، اداره بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان صورت گرفت، چندتن از مهدآموزان به اجرای سرود، خواندن نماز ، قرآن و دیگر برنامه های متنوع پرداختند.

گفتنی است، فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان در این جشنواره حضور داشتند.

کد مطلب 2580084

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