تجمع طلاب و حوزویان قم در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر

به گزارش خبرنگار مهر، جمع کثیری از طلاب و حوزویان قم ظهر چهارشنبه بعد از حضور در دروس خارج مراجع تقلید در اعتراض به حکم اعدام شیخ محمد باقر النمر تجمع کردند.

تجمع کنندگان در این مراسم که با حضور آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه، اساتید حوزه و اعضای جامعه مدرسین و مجلس خبرگان رهبری و تعدادی از طلاب سایر کشورها برگزار شد با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود انزجار خود را از اقدامات غیر انسانی حکومت آل سعود و حامیان آنها اعلام کردند.

حجت الاسلام سید محمدسعیدی، امام جمعه قم در تجمع حوزویان طی سخنانی با اشاره به حکم اعدام شیخ نمر عنوان کرد: رژیم آل سعود در حالی در پی اعدام شیخ نمر است که به اهداف پلید خود در یمن دست نیافته است.

وی با بیان اینکه آل سعود در صورت اعدام شیخ نمر بهای سنگین آن را خواهد پرداخت، گفت: اعدام شیخ نمر زلزله‌ای برای آل سعود ایجاد خواهد کرد که موجب سقوط این رژیم را فراهم می‌کند.

تولیت آستانه حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به اینکه شیخ نمر بنیان‌های پوسیده فرعونی آل سعود را فراهم کرد، بیان داشت: اگر به آل سعود مهلت بدهند آن‌ها همانطور که حرمت بقیع را شکستند حرمت کعبه را نیز نگه نخواهند داشت.

حجت الاسلام سعیدی، آل سعود را دست پرورده انگلیس عنوان و ابراز کرد: ‌انگلیسی‌ها همواره از گذشته سعی داشته‌اند تا بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند.

وی وهابیت را پذیرنده ذلت و تسلیم در برابر آمریکا دانست و گفت: این‌ها مروج خیانت و خباثت هستند و با سازش با اسرائیل وجهه‌ای در بین مسلمانان ندارند.

امام جمعه قم بر عدم سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایت‌های آل سعود تأکید کرد و گفت: سازمان‌هایی که عنوان حقوق بشر را دارند با وجود چنین فجایعی که از سوی آل سعود اجرا می‌شود باز هم سکوت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش مراجع تقلید نیز امروز در درس خارج فقه خود صدور حکم اعدام این عالم مبارز شیعی را محکوم کردند و خواستار اعتراض سراسری نسبت به این حکم شدند.

مراجع تقلید در سخنان خود تأکید داشتند که اعدام شیخ نمر عواقب سنگینی برای آل سعود به دنبال خواهد داشت.