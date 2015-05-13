۳میلیون بازدید ازسایت نمایشگاه/ مصلی به «باب القبله» متبرک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت شامل بخشهای مختلفی است که از این جمله میتوان به بخش جستجوی کتاب و ناشران اشاره کرد. در این بخش در کنار فهرست کتابهای مختلف ناشران در بخشهای مختلف نمایشگاه، فهرست ناشران داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه هم بر روی این نمایشگاه قابل دسترسی است.
همچنین بازدیدکنندگان از نمایشگاه پیش از حضور میتوانند با مراجعه به این پایگاه از کتابهای ناشران داخلی و خارجی مطلع شوند. علاوه بر این، تازهترین اخبار و رویدادهای نمایشگاه نیز در بخش اخبار سایت در اختیار علاقهمندان قرار دارد.
برنامهها و فعالیتهای دیگر نمایشگاه از جمله برنامهها سراهای اهل قلم و دیدارها و حضور شخصیتها نیز در این سایت در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
راهنمای بازدید از نمایشگاه به همراه نقشه با فرمت pdf به ویژه برای بازدیدکنندگان شهرستانی و راههای دسترسی به نمایشگاه نیز در بخش بازدید در دسترس است.
بخش اطلاعرسانی سایت نیز با انتشار اپلیکیشنهای نمایشگاه به اطلاعرسانی در این زمینه میپردازند. در طی ۲۸ روز گذشته بیش از ۱۳ میلیون و ۱۷۰ بار صفحات سایت نمایشگاه از سوی بازدیدکنندگان و علاقهمندان مورد بازدید قرار گرفته است.
نمایشگاه کتاب به «باب القبله سامرا» متبرک شد
در خبری دیگر از نمایشگاه کتاب، مدیر کمیته اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: امسال «باب القبله سامرا» به نمایشگاه کتاب منتقل شد تا این رویداد بزرگ فرهنگی به آن متبرک شود.
حسین صفری افزود: درِ حرم امامین عسکرین(ع) طی دو سال به همت گروهی متشکل از خطاط، طراح، رنگ کار، درودگر و منبت کار ساخته شده است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی «باب القبله سامرا» دویست میلیون تومان برآورد شده است. این اثر همزمان با برپایی بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران به مصلی امام خمینی(ره) منتقل شد و تاکنون نیز مورد استقبال مخاطبان نمایشگاه کتاب قرار گرفته است.
به گفته مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب تهران، «باب القبله سامرا» در حیاط مصلی قرار دارد. برای ساخت این اثر ارزشمند ۴ متر مکعب چوب ساج و یک هزار کیلوگرم چوب نارنج به کار رفته است. ماجد شهریاری، جمشید سرپرست، مهدی عظیمپور، مرتضی چرب قامت و استاد منبتی سازندگان باب حرم امامین عسکرین (ع) هستند.
بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفتوگو با جهان» از ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشتماه برپاست.
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