۱۷ هزار پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی لرستان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی لرستان، بهرام براری در این رابطه اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از ۱۷ هزار و ۷۹۹ پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته شده است.

وی بیان داشت: ارزش ریالی این پرونده های تخلفاتی ۶۹ میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد پرونده های مورد رسدگی در زمینه قاچاق کالا در استان اشاره کرد و گفت: در مجموع طی سال گذشته تعزیرات حکومتی لرستان هزار و ۵۶۴ مورد پرونده در حوزه قاچاق کالا را مورد رسیدگی قرار داده است.

براری از گسترش تعداد گشتهای سیار تعزیرات حکومتی لرستان خبر داد و بیان داشت: این اقدام در راستای جلوگیری و پیشگیری از تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات در سطح استان لرستان صورت گرفته است.