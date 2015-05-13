نخستین جشنواره شعر پیشمرگان مسلمان کرد در روانسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره شعر پیشمرگان مسلمان کرد، پیش از ظهر چهارشنبه در شهرستان روانسر برگزار و هفت اثر برگزیده این جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

جانشين فرمانده قرارگاه نجف اشرف در این جشنواره، اظهار داشت: پیشمرگان مسلمان کرد در زمان جنگ قدرت ایمان و اراده خود را به دشمن نشان داده و ثابت کردند که با توکل بر خداوند می توان از هر کارزاری با موفقیت بیرون آمد.

سردار کورش آسیابانی خاطرنشان کرد: اگر حضور نیروهای پیشمرگه مسلمان کرد در منطقه نبود یک خطر بزرگ منطقه را تهدید می کرد.

جانشين فرمانده قرارگاه نجف اشرف، گفت: ارزش کار این نیروها زمانی مشخص می شود که بدانیم آنها بدون هیچ امکاناتی و در سخت ترین شرایط از این آب و خاک دفاع کردند.

در ادامه امام جمعه روانسر نیز با بیان اینکه پیشمرگان مسلمان کرد بدون امکانات بزرگترین افتخارات را به دست آوردند، اظهار داشت: آنها با رشادت های خود برای همیشه نام و یادشان را ماندگار کردند.

ماموستا ملا عبدالله غفوری، سلاح پشمرگان مسلمان کرد را ایمان، اخلاص و صداقت آنها برشمرد و افزود:پیشمرگان مسلمان کرد نشان عزت و دلاوری انقلاب اسلامی هستند.

وی خاطر نشان کرد: امروز به برکت جانفشانی ایثارگران و بیداری رزمندگان در امنیت به سرمی بریم و همه باید قدردان این امنیت باشیم.

گفتنی است، در ادامه مراسم شاعران در دو بخش فارسی و کردی به شعر خوانی اشعار خود در وصف رشادتهای پیشمرگان مسلمان کرد در منطقه پرداختند که در پایان در بخش فارسی سه اثر و در بخش کردی دو اثر حائز رتبه برتر شدند.