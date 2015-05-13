پارک جنگلی سرچشمه مورد استقبال مسافران و گردشگران قرار گرفت

حسین کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پارک جنگلی سرچشمه مورد استقبال مسافران و گردشگران قرار گرفته، اظهار داشت: ورود مسافران و گردشگران به این پارک جنگلی روز به روز در حال افزایش است.

وی افزود: هم اکنون در روز های مختلف هفته مسفران و گردشگران از این پارک جنگلی بازدید می کنند و از زیبایی های ان پارک جنگلی لذت می برند.

کاوه بیان کرد: هم اکنون اردو های دانش آموزی نیز طی روز های هفته وارد پارک جنگلی سرچشمه فرخ شهر می شودو دانش آموزان از این محیط طبیعی و تفریحی بهره می برند.

حسین کاوه با اشاره به اینکه پارک جنگلی فرخ شهر مهمترین منطقه جذب گردشگر شهر فرخ شهر به شمار می رود، تاکید کرد: مسافران بسیاری هر ساله برای دیدن زیبایی های این پارک جنگلی به این منطقه می آیند و این پارک جنگلی نقش مهمی در توسعه بازار این منطقه ایفا کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر فرخ شهر یادآور شد: توسعه و ایجاد امکانات این پارک جنگلی همیشه مد نظر مسئولان این شهر بوده است و شهرداری تاکنون اقدامات قابل توجهی برای رفاه حال مسافران و گردشگران در این منطقه انجام داده است.

پارک سرچشمه فرخ شهر یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان چهارمحال و بختیاری که سالانه پذیرای هزاران گردشگر است و به واسطه جذابیت های بالای گردشگری مسافران و گردشگران بسیاری را به سمت خود می کشاند.