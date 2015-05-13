  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

مداح:

ثبت سفارش واردات کالا در استان سمنان ۸۱ درصد افزایش یافت

ثبت سفارش واردات کالا در استان سمنان ۸۱ درصد افزایش یافت

سمنان - معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از افزایش ۸۱ درصدی سفارش واردات در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، حمید رضا مداح گفت: چهار هزار و ۷۶۹ فقره سفارش واردات کالا به ارزش ۴۰۸ میلیون دلار سال گذشته در این سازمان ثبت شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۳۱۲ فقره کارت بازرگانی در استان سمنان صادر و تمدید شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: از این تعداد ۹۵ فقره کارت بازرگانی صادر و ۲۱۷ فقره نیز تمدید شد که نسبت به دوره مشابه آن در سال ۹۲ از لحاظ صدور ۶۷ درصد رشد داشت و تعداد کارتهای بازرگانی تمدیدی تغییری نداشت.

مداح در خاتمه اظهار کرد: تعداد نمایشگاه های تخصصی برگزار شده سال ۹۳ نیز ۱۶ عنوان در حوزه های مختلف بود.  

 

 

 

کد مطلب 2580112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها