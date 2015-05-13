ثبت سفارش واردات کالا در استان سمنان ۸۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، حمید رضا مداح گفت: چهار هزار و ۷۶۹ فقره سفارش واردات کالا به ارزش ۴۰۸ میلیون دلار سال گذشته در این سازمان ثبت شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته تعداد ۳۱۲ فقره کارت بازرگانی در استان سمنان صادر و تمدید شد.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: از این تعداد ۹۵ فقره کارت بازرگانی صادر و ۲۱۷ فقره نیز تمدید شد که نسبت به دوره مشابه آن در سال ۹۲ از لحاظ صدور ۶۷ درصد رشد داشت و تعداد کارتهای بازرگانی تمدیدی تغییری نداشت.

مداح در خاتمه اظهار کرد: تعداد نمایشگاه های تخصصی برگزار شده سال ۹۳ نیز ۱۶ عنوان در حوزه های مختلف بود.