۴۰ هزار لرستانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر امروز چهارشنبه در مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: سازمان بسیج آن قله، جایگاه و مرکز قرارگاه اصلی این چتر عظیمی است که همه ملت را دربر می گیرد.

وی به الهام بخشی بسیج اشاره کرد و ادامه داد: بسیج الهام بخش نظم، حضور و حرکت چه در جامعه و چه در قشرهای مختلف است.

سرهنگ پازدار در ادامه به ویژگی های بسیج اشاره و عنوان کرد: بنای بسیج بر تقوا و پاکیزگی نهاده شده و بهترین بندگان خدا در ایران اسلامی بسیجیان هستند و ما مفتخریم که متولیان این بخش هستیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گریزان بودن از روزمرگی و کسالت را دیگر ویژگی بسیج دانست و ادامه داد: بسیج قدرت خود را در تجهیزات نمی داند بلکه قدرت واقعی خود را در باور الهی و ایمان می داند.

سرهنگ پازدار تصریح کرد: بسیج یک سازمان چندمنظوره، خطرپذیر، حق بین و حق شناس و ستون اصلی خیمه انقلاب اسلامی است و نقش خود را در خط مقدم انقلاب اسلامی به نحو شایسته ای ایفا کرده است.

وی به اولویت های سپاه حضرت ابوالفضل(ع) که بخشی از آن متوجه بسیج می شود اشاره کرد و افزود: رزمایش ها و کارهای زیرساختی و دفاعی از تکالیف سازمانی سپاه است. برای مثال یگان ۵۷ ما قریب به دو سال است که در مرز شمال غرب کشور برای دفاع از وطن مستقر است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) خاطرنشان کرد: در سال ۹۳ و ابتدای سالجاری ۴۰ هزار لرستانی در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور اعزام شدند.

سرهنگ پازدار اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه بسیج و سپاه مانند سنوات گذشته را از اولویت های سپاه و بسیج در سال ۹۴ دانست و یادآور شد: توجه به کیفیت کار بسیج، پوشش ۱۰۰درصدی بسیجیان در قالب نظام تربیتی صالحین و اهتمام بیشتر به شجره طیبه صالحین از دیگر اولویت های بسیج در سال ۹۴ هستند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های سپاه و بسیج در سال ۹۴ نقش آفرینی هرچه بیشتر در مقوله فراموش شده امربه معروف و نهی از منکر است عنوان کرد: هماهنگ سازی فعالان فرهنگی استان دیگر برنامه ما در سال ۹۴ است چرا که دستگاه های فرهنگی در استان کم نیستند اما هرکس نقش خود را ایفا نکرده و به تکلیف انقلابی خود عمل نمی کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه سپاه در خط مقدم اجرای تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی حرکت می کند ادامه داد: خدمات رسانی به مناطق محروم، تعامل منطقی و روان با مسئولین محلی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، مردم داری و مردم یاری، استمرار برنامه های بامحتوا و اثربخش و کم هزینه، جذب نخبگان در مجموعه بسیج و تقویت روحیه دفاع همه جانبه از همه ارزش ها و فضیلت های انقلاب اسلامی دیگر برنامه های بسیج در سال۹۴ است.