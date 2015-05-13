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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

دو خبر از سینما

«برف و شیروانی داغ» به نمایشگاه کتاب آمد/ تبریک به میرکریمی

«برف و شیروانی داغ» به نمایشگاه کتاب آمد/ تبریک به میرکریمی

ارائه مجموعه اشعار محمدهادی کریمی با عنوان «برف و شیروانی داغ» در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب و تبریک انجمن بازیگران به میرکریمی برای مدیرعاملی خانه سینما از اخبار امروز سینما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ سوم مجموعه اشعار محمدهادی کریمی با عنوان «برف و شیروانی داغ» که چاپ نخست آن سال گذشته توسط نشر نگاه منتشر شد، در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب ارائه شد.

مجموعه اشعار این فیلمنامه نویس و کارگردان سینمای ایران در کمتر از هشت ماه و همزمان با برپایی نمایشگاه کتاب به چاپ سوم رسید.

محمدهادی کریمی نویسنده و کارگردان سینما و شاعر این مجموعه در روز جمعه ساعت ۱۶:۳۰ برای دیدار با مخاطبان شعرهای خود در غرفه نشر نگاه واقع در شبستان، راهرو ۲۴، غرفه ۳۸ حضور خواهد داشت.

تبریک انجمن بازیگران به میرکریمی

شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران برای انتخاب مدیرعاملی خانه سینما به رضا میرکریمی تبریک گفت.

در متن این پیام تبریک چنین آمده است: از آنجا که خانه سینما عالی ترین نهاد جامعه اصناف سینمایی ایران است، انجمن بازیگران سینما انتخاب شما را تبریک می گوید و آمادگی کامل دارد تا در کنار حضرتعالی و هیات مدیره محترم بایستد و با تعامل همه جانبه با صنوف مختلف سینمایی در راستای اهداف عالی خانه سینما، تدوین و ثبت سند ملی سینما و قانون امنیت شغلی، گام بردارد و در حل مشکلات رفاهی سینماگران تلاش کنند.

کد مطلب 2580122

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