برنامه نشست خبری دو دیدار از هفته پایانی لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته سی ام لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه:

ساعت ۱۳ : نشست خبری فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد تبریز

ساعت ۱۳:۳۰ : نشست خبری امیر قلعه نویی سرمربی استقلال

ساعت ۱۴ : نشست خبری برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس

ساعت ۱۴:۳۰ : نشست خبری فرهاد کاظمی سرمربی راه آهن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی ام از چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه با برگزاری هفت دیدار همزمان از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد و دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس ساعت ۱۷ برگزار می شود.