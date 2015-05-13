«علی دایی» خیرین را به مشارکت در مدرسه سازی دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی امروز ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره خیرین مدرسه ساز در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم مشارکت خیران در حرکت خداپسندانه مدرسه سازی و اینکه فضای آموزشی در کشور کم است، افزود: کسی که در کار مدرسه سازی قدم بر می دارد به طور قطع به فکر آینده و سرنوشت مملکت است.

وی با اشاره به اینکه ساخت، نوسازی و بازسازی تمام فضاهای آموزشی از عهده دولت خارج است بیان داشت: لازم است در این عرصه خیرین مشارکت فعال داشته باشند که خوشبختانه در تمام استان های کشور خیر مدرسه ساز وجود دارد.

دایی با اشاره به برکات مشارکت در کار مدرسه سازی خاطر نشان کرد: افرادی که در این راه قدم نهاده اند توشه ارزشمندی برای آخرت خود دارند و در این دنیا نیز از برکات آن بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه خیران الگوی بسیار مناسبی برای جامعه هستند اظهار داشت: جامعه سالم ما باید از خیران الگو بگیرد چرا که با کار خیر خود در راه دانش اندوزی به فرزندان این کشور کمک می کنند.

اسطوره فوتبال کشور با اشاره به اینکه در زمینه های ورزشی فرهنگ سازی های مناسبی شکل گرفته است بیان کرد: در یک جامعه سالم توجه به ورزش و آموزش اهمیت بالایی دارد.

دایی افزود: امیدوارم استان زنجان در لیگ برتر فوتبال کشور تیم داشته باشد.

علی دایی: طرفدار بارسلونا هستم

دایی که سابقه حضور در ترکیب تیم بایرمونیخ آلمان در فینال جام باشگاههای اروپا به عنوان بازیکن را دارد در خصوص بازی سه شنبه شنبه این تیم مقابل بارسلونای اسپانیا گفت: من طرفدار تیم بارسلونا هستم و برای گلهای بارسلونا نیم خیز شدم.

وی افزود: برای گلهای بارسونا نیم خیز شدم نه برای بایرن مونیخ و طرفدار بارسلونا هستم.

دایی همچنین از اظهار نظر در مورد تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال خوداری کرد.