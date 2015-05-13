مکان یابی دستگاه بی خطر ساز پسماند های پزشکی

شیدا اکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولین نشست کارگروه مدیریت پسماند شهری و روستایی شهرستان قدس روز گذشته در دفتر فنی فرمانداری شهرستان قدس ، به دبیری اداره حفاظت محیط زیست و با حضور اعضاء کارگروه مدیریت پسماندهای شهری و روستائی شهرستان برگزار شد.

به گفته وی، در این جلسه موضوع مکان یابی برای استقرار دستگاه بی خطرساز پسماندهای پزشکی در حوزه شهرستان قدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اکار با بیان اینکه این جلسه با مصوباتی نیز همراه بود، تصریح کرد: مقرر شد محل های پیشنهادی برای بررسی کارشناسی به محیط زیست اعلام شود.

رییس اداره محیط زیست شهرستان قدس اظهار داشت: هزینه این دستگاه از طرف شهرداری برای مدیریت پسماند های پزشکی با همکاری مرکز دیالیز شهرستان تامین می شود.