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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۰

مکان یابی دستگاه بی خطر ساز پسماند های پزشکی

مکان یابی دستگاه بی خطر ساز پسماند های پزشکی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس گفت: مکانهای پیشنهادی استقرار دستگاه بی خطرساز پسماندهای پزشکی در این شهرستان برای بررسی به محیط زیست اعلام شد.

شیدا اکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولین نشست کارگروه مدیریت پسماند شهری و روستایی شهرستان قدس روز گذشته در دفتر فنی فرمانداری شهرستان قدس ، به دبیری اداره حفاظت محیط زیست و با حضور اعضاء کارگروه مدیریت پسماندهای شهری و روستائی شهرستان برگزار شد.

به گفته وی،  در این جلسه موضوع مکان یابی برای استقرار دستگاه بی خطرساز پسماندهای پزشکی در حوزه شهرستان قدس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اکار با بیان اینکه این جلسه با مصوباتی نیز همراه بود، تصریح کرد: مقرر شد محل های پیشنهادی برای بررسی کارشناسی به محیط زیست اعلام شود. 

  رییس اداره محیط زیست شهرستان قدس اظهار داشت: هزینه این دستگاه از طرف شهرداری برای  مدیریت پسماند های پزشکی با همکاری مرکز دیالیز شهرستان تامین  می شود.

کد مطلب 2580129

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