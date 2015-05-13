ویدئوها را معکوس ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان برنامه هایی که برای ادیت فیلم ها ارائه شده اند، برنامه Reverse Movie را می توان یکی از برنامه های متفاوتی دانست که نظر کاربران بسیاری را به خود جلب کرده است. این برنامه می تواند ویدئوها را به صورت معکوس نشان داده بدین معنا که ویدئوها را از انتها به ابتدا در برابر چشمان کاربران نمایش می دهد.

برای مثال، ویدئویی را ضبط کنید که با شروع ضبط در حال باز کردن درب یخچال سپس نوشیدن آب هستید. زمانی که این ویدئو را در برنامه Reverse Movie اجرا می کنید، تصاویر معکوس نمایش داده می شوند و ابتدا در حال نوشیدن آب سپس باز کردن درب یخچال و .... هستید.

این برنامه قادر به معکوس کردن ویدئوها با فورمت های مختلف است. با استفاده از برنامه Reverse Movie و معکوس کردن ویدئوها می توان لحظات مهیج و متفاوتی را تجربه کرد. این برنامه از قابلیت به اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی یا ای میل را نیز برخوردار است. Reverse Movie را می توان بر پلتفورم های اندروید و iOS نصب کرد.