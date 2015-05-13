  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

درایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

سه اختراع به بورس دارایی فکری وارد می شوند

سه اختراع به بورس دارایی فکری وارد می شوند

سومین رویداد ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک نادری، مدیرکل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص سومین رویداد ایده بازار این دانشگاه گفت: در این دوره از ایده بازار ۸ اختراع برای ارائه در این رویداد انتخاب شده اند.

وی خاطرنشان کرد: ۶۸ اختراع به دبیرخانه ایده بازار ارسال شد که پس از داوری های اولیه ۲۰ اختراع به مرحله دوم راه یافت و در نهایت ۸ اختراع جهت ارائه به صورت سخنرانی در رویداد انتخاب شدند و ۵ اختراع نیز در قالب پوستر ارائه می شوند.

مدیرکل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: داوری نهایی اختراع ها برای انتخاب سه برگزیده نهایی توسط سرمایه گذاران انجام می شود.

نادری اضافه کرد: در این دوره عمده حمایت ها از سوی سرمایه گذاران صورت می گیرد و بنا داریم بستری فراهم کنیم تا سرمایه گذاران بتوانند از اختراعات ارائه شده خرید کنند.

وی بیان کرد: ۳ اختراع برگزیده این دوره از ایده بازار در تابلو بورس دارایی های فکری قرار داده می شوند تا به مرحله فروش قانونی برسند.

مدیرکل انجمن های علمی و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: دانشگاه نیز از اختراعات برگزیده حمایت مالی ۵ میلیون تومانی انجام می دهد تا طرح ها بتوانند به مرحله تجاری سازی برسند.

کد مطلب 2580132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها