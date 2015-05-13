طرح مجریان ذیصلاح در حوزه ساختمان لرستان اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرمرضاپور ظهر چهارشنبه در انتخابات مجمع شورای قشر بسیج مهندسین عمران و معماری استان لرستان به مطالبات مهندسان اشاره کرد و اظهار داشت: تعامل با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) اولین مطالبه ماست چراکه پروژه های عمرانی زیادی در استان وجود دارد و انتظار ما این است در کارهایی که توان مهندسین داخل استان است از آنها استفاده شود.

وی تعامل با نظام مهندسی و مطالبه حقوق اعضا را مطالبه بعدی بسیج مهندسین دانست و عنوان کرد: نظام مهندسی سیر صعودی دارد ولی باز هم جای کار دارد و باید با سایر دستگاه های دولتی تعامل بیشتری داشته باشد.

کرم رضا پور ادامه داد: با توجه به اینکه نظام مهندسی یک تشکل صنفی بوده استقلال خود را حفظ کرده و مطالبه گر اعضا باشد ازجمله اجرا طرح مجریان ذی صلاح که مهمترین دغدغه ماست که حداقل ۳۰۰ شغل در استان با کمترین بار مالی برای دولت ایجاد می شود.

مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با تاکید بر اینکه انجمن پیمانکاران و نظام مهندسی باید مکمل هم باشند گفت: در این راستا یک طرح پیشنهادی برای تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری ساخت توسط این دو مجموعه و بسیجیان تدوین شده و در مراحل اولیه است.

کرمرضاپور به مطالبه مهندسین بسیجی در زمینه طرح جامع شهری از مسکن و شهرسازی و معاونت عمرانی شهرداری اشاره و تصریح کرد: مطالبه ما در این بخش شخصی نیست بلکه مطالبه مقام معظم رهبری است که الگوی ایرانی و اسلامی و بومی را هم در طرح های جامع شهری و هم در طرح های هادی روستایی بیشتر شاهد باشیم.

وی ادامه داد: در این راستا بسیج مهندسین آمادگی خود در زمینه طراحی، پیگیری و نظارت برای تحقق این مطالبه رهبر معظم انقلاب به منظور کمک به این دستگاه ها را اعلام می کند.

کرم رضا پور افزود: ما از شهرداری مطالبه داریم که بافت سنتی و ایرانی - اسلامی در مبلمان و نمای شهری رعایت شود.

مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری لرستان با اشاره به اینکه تعامل نظام مهندسی و شهرداری جلوی بسیاری از تخلفات را می گیرد خاطرنشان کرد: اصلاح پروژه های مسکن مهر یک مطالبه جدی ما بوده و باید عیوب آن رفع شود و در راستای کمک در این زمینه نیز اعلام آمادگی می کنیم.