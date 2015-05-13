آمادگی بهداری نیروی انتظامی البرز برای همکاری با هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک جمعیت هلال احمر البرز با فرمانده انتظامی البرز بعد از ظهر امروز در محل جمعیت هلال احمر البرز شد. سردار بخشعلی کامرانی صالح در این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروی انتظامی همیشه در همه زمان ها برای تامین امنیت شهروندان تلاش می‌کند.

وی در ادامه برخی از فعالیت های جمعیت هلال احمر البرز با نیرو انتظامی را مکمل هم خواند و گفت: جمعیت هلال احمر و نیروی انتظامی در حوادث جاده ای همیشه در محل حادثه حاضر هستند.

کامرانی صالح به اشاره به مردمی بودن جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: این نهاد مردمی همیشه به داد مردم مظلوم و آسیب دیده رسیده است.

این مسئول حضور جوانان در این نهاد مردمی را باعث کمک به شهروندان دانست و گفت: بهداری و بخش درمان نیروی انتظامی استان البرز برای هکماری با معاونت درمان و توانبخشی هلال احمر آمادگی کامل دارد.

شعار سال جاری سازمان هلال احمر «انسان مهربان، دنیای آرام» است

فرمانده انتظامی البرز در پایان گفت: باید برای ایجاد آرامش و امنیت در جامعه تلاش شبانه رزی داشته باشیم.

در ادامه احسان نصیری مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز با اشاره به اینکه جنس فعالیت های جمعیت هلال احمر با نیروی انتظامی مشترک است، اظهار کرد: هم هلال احمر و هم نیروی انتظامی به دنبال تامین آرامش شهروندان هستند.

وی در ادامه به شعار سال جاری جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گت: شعار سال جاری جمعیت «انسان مهربان، دنیای آرام» است.

این مسئول با اعلام این خبر که در حال حاضر ۴۸ هزار عضو داطلب در جعهیت البرز مشغل به فعالیت هستد، گفت: ۱۰ هزار امدادگر داوطلب و جوانان به صورت مستمر و ثبتی با هلال احمر استان همکاری می کنند..

مدیرعامل جمعیت هلال احمر البرز با اشاره به اینکه جمهیت هلال احمر البرز با ۳۰۰ نفر پرسنل مشغول به فعالیت است، گفت: این تعداد پرسنل برای کلانشهر کرج کافی نیست چه برسد به استان البرز که موقعیت خاص جغرافیایی دارد.

کاهش آسیبهای اجتماعی در البرز نیازمند تعامل هلال احمر با نیروی انتظامی است

نصیری وجود داوطلبان افتخاری هلال احمر را نعمتی بزرگ برای استان یاد کرد و افزود: برای کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با نیری انتظامی هستیم.

این مسئول از جذب نیروی داوطلب در جمعیت هلال احمر خبر داد و گفت: معاونت جوانان این جمعیت بدنبال جذب نیرهای زیر ۲۹ سال است تا آموزش ببیند و بتوانند در این نهاد مردمی به شهروندان خدمت کنند.

وی در ادامه انعقاد تفاهمنامه معاونت جوانان جمعیت هلال احمر و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان را در دستور کار اعلام کرد.

نصیری در پایان گفت: معاونت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر می تواند همکاری خوب و مطلوبی را با معاونت درمان نیروی انتظامی برقرار کند.