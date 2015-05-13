انتشار اولین کتاب نقد و بررسی توافق ژنو و لوزان

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک «توافق ژنو» یکی از مهمترین فرازهای سیاست خارجی کشور در سالهای اخیر است که موافقت ها و مخالفت های بسیاری را در پی داشته است.

در نامه ای که دکتر روحانی بعد از انعقاد توافق ژنو در ۳ آذر ۱۳۹۲ برای رهبر معظم انقلاب ارسال کرد، ازین توافق به عنوان دستاوردی بزرگ و پیروزی تاریخی یاد شده بود؛ اما رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این عبارت اکتفا کردند: «دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دست اندر کاران است…» لذا ضروری ست که متن توافق ژنو به دقت بررسی گردد تا میزان «دستیابی» تیم مذاکره کننده دولت یازدهم، به «آنچه مرقوم داشته اند» مشخص شود.

«راز آنچه مرقوم داشته اند…» به قلم «مهدی مطلّبی» نگاشته شده است و در ضمن فصولی متن توافق ژنو و بیانیه سوئیس –توافق لوزان- را مورد بررسی دقیق قرار داده و در کنار آن نگاهی داشته به تاریخچه مذاکرات هسته ای از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴ «راز آنچه مرقوم داشته اند…» در ۶ فصل آماده گردیده که عنواین آن به قرار ذیل است:

فصل اول: تاریخچه مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم:‌ بررسی نامه‌ای تاریخی

فصل سوم: به رسمیت شناختن «حقوق هسته ای» ایران

فصل چهارم: شکستن دیوار تحریم ها در توافق ژنو

فصل پنجم: بررسی بیانیه سوئیس (توافق لوزان)

فصل ششم: بررسی نظرات و خطوط قرمز مقام معظم رهبری درباره مذاکرات هسته ای دولت یازدهم

این کتاب کاری ست از «دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی» که به همت «انتشارات مجد اسلام»، «موسسه شهید کاظمی» و با حمایت «مرکز گفتمان انقلاب اسلامی» در ۴۶۴ صفحه آماده شده است. علاقه مندان جهت تهیه کتاب «راز آنچه مرقوم داشته اند…» می توانند این کتاب را از نمایشگاه بین المللی کتاب راهرو ۲۰ غرفه اول تهیه نمایند. همچنین جهت تهیه می توانید با شماره تلفن ۶-۳۷۸۴۰۸۴۴-۰۲۵ و همچنین از طریق پایگاهhttp://manvaketab.ir اقدام نمایید.

به زودی جلسه ای جهت رونمایی از این کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.