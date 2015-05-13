  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

تعامل سه قدرت آسیایی با هدف فرو نشاندن جریان های تروریستی

تعامل سه قدرت آسیایی با هدف فرو نشاندن جریان های تروریستی

سه قدرت بزرگ آسیای شمال شرقی در پایتخت کشور چین گرد هم می آیند تا درباره مهار جریان های تروریستی به بحث و تبادل نظر بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوریا هرالد، هیأت های دیپلماتیک از سه کشور کره جنوبی، چین و ژاپن با هدف اتخاذ اقدامات مشترک در زمینه مقابله با تروریسم، جمعه این هفته در شهر پکن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.

در این راستا، وزارت امور خارجه کره جنوبی با صدور بیانیه ای محورهای مورد بحث در این نشست سه جانبه را معرفی کرد که شامل مبارزه با تروریسم در خاورمیانه، آفریقا و آسیا و همچنین اتخاذ سیاست های لازم و راه های بهبود همکاری های مشترک در زمینه تروریسم سایبری و افراط گرایی می شود.

انتظار می رود که نشست مذکور به تقویت همکاری بین نهاد های مبارزه با تروریسم در شمال شرق آسیا کمک کرده و منجر به بهبود روابط سه جانبه بین کره جنوبی، ژاپن و چین شود.

همکاری در این زمینه از سال ۲۰۱۰ میلادی بین سه کشور آغاز شده و ادامه گفتگو ها سال آینده در سئول پایتخت کره جنوبی- پیگیری می شود.

کد مطلب 2580150
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها