تعامل سه قدرت آسیایی با هدف فرو نشاندن جریان های تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوریا هرالد، هیأت های دیپلماتیک از سه کشور کره جنوبی، چین و ژاپن با هدف اتخاذ اقدامات مشترک در زمینه مقابله با تروریسم، جمعه این هفته در شهر پکن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.

در این راستا، وزارت امور خارجه کره جنوبی با صدور بیانیه ای محورهای مورد بحث در این نشست سه جانبه را معرفی کرد که شامل مبارزه با تروریسم در خاورمیانه، آفریقا و آسیا و همچنین اتخاذ سیاست های لازم و راه های بهبود همکاری های مشترک در زمینه تروریسم سایبری و افراط گرایی می شود.

انتظار می رود که نشست مذکور به تقویت همکاری بین نهاد های مبارزه با تروریسم در شمال شرق آسیا کمک کرده و منجر به بهبود روابط سه جانبه بین کره جنوبی، ژاپن و چین شود.

همکاری در این زمینه از سال ۲۰۱۰ میلادی بین سه کشور آغاز شده و ادامه گفتگو ها سال آینده در سئول –پایتخت کره جنوبی- پیگیری می شود.