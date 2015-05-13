به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ در جریان اردوی تیم ملی در فنلاند و پیش از برگزاری سه دیدار تدارکاتی با این تیم اظهار داشت: ما سخت کار می‌کنیم و تمام سعی خود را در هر تمرین به کار می‌گیریم. برخی از بازیکنان برای اولین بار است که در این سطح کار می‌کنند. در حال حاضر ما باید آنها را حمایت و کمک کنیم.

وی در خصوص وضعیت محمودی، غفور و معروف گفت: از طرفی ما در موقعیت متعادلی قرار نداریم (نه خوب و نه بد) که امیر غفور هنوز به آن وضعیت ایده‌آل خود نرسیده و مصدومیت شهرام محودی برطرف نشده است. ما نمی‌توانیم در آینده انتظار زیادی داشته باشیم. چرا که بدون دو پشت خط زن تیم نمی‌تواند بهترین عملکرد خود را ارائه دهد. از طرف دیگر معروف تازه به ما پیوسته ولی به زودی به کیفیت بالاتری در تیم خواهیم رسید.

بوبان در خصوص شرایط و امکانات تیم در این اردو افزود: البته وضعیت تمرینی ما اینجا خیلی خوب و کامل هست. اینجا یک مجموعه خیلی کامل برای تمرین وجود دارد. هتل، سالن، بدنسازی و... همه چیز اینجا کامل هست.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما در حال تلاش و تمرین با دو دفاع وسط جدید و جوان خود هستیم. حسن صنوبر و رضا عابدینی. آنها بازیکنان متفاوتی هستند. البته رضا عابدینی کمی جوان‌‎تر هست و احتیاج بیشتری به کسب تجربه دارد. آنها می‌توانند به نفرات اصلی بپیوندند. آنها کمی جوان هستند و تجربه بازی با تیم ملی بزرگسالان را ندارند و ما و بقیه بازیکنان باید آنها را کمک و حمایت کنیم تا تجربه بیشتری کسب کنند.