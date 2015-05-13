کاهش ۷۰ درصدی سرقت کابل های برق در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر شرکت آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از نیروی انتظامی که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده میزان سرقت ها در شهرستان کرمانشاه طی مدت سپری شده از سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است.

وی افزود: امروزه یکی از مشکلات عمده در حوزه شهرستان کرمانشاه موضوع سرقت است که با مباحثی که در شورای تأمین شهرستان و قرارگاه مقابله با سرقت مطرح شده، میزان سرقت ها کاهش یافته است.

رنجبر گفت: تلاش ما در کنار ماموران نیروی انتظامی این است که با تلاش مضاعف زمینه رضایتمندی و آسایش بیشتر مردم را فراهم کنیم، لذا ضرورت دارد با همکاری ادارات، نهادها، شوراها و بخش های مختلف، نیروی انتظامی تقویت شده و این مسئله در دستور کار قرار داشته باشد تا بتوانیم کنترل و اشراف بیشتری در رابطه با این موضوع داشته باشیم.

فرماندار کرمانشاه، خاطر نشان کرد: مجموعه نیروی انتظامی با وحدت رویه ای که ایجاد شده و با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، توانسته است در راستای کاهش آمار سرقت ها گام های موثری بردارد.

رنجبر عنوان کرد: تلاش های ماموران نیروی انتظامی موجب شد که سرقت ها در حوزه آب و فاضلاب کاهش یافته و همچنین سرقت کابل های برق نیز ۷۰ درصد کمتر شود.

وی تصریح کرد: اجرای طرح های مشارکتی می تواند در کاهش سرقت و جرایم مؤثر باشد و باید این همکاری ها و روحیه مشارکت جویی تقویت شده تا امنیت بیشتری برای مردم کرمانشاه فراهم شود.