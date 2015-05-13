علی دایی در زنجان نشان وجدان گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان زنجان نشان ویژه وجدان توسط کودکان به علی دائی به عنوان خیر ملی اعطا شد و همچنین یک نهال از گونه های گیاهی اقلیمی زنجان که نماد استقامت است توسط استاندار زنجان به شهریار فوتبال ایران اعطا شد.

اسطوره فوتبال جهان در این مراسم با اشاره به اینکه کودکان نقاط محروم کشور را باید مانند فرزند خود بدانیم گفت: فرزندان کشور به گسترش فضای آموزشی نیاز دارند.

علی دائی افزود: تمام فرزندان این مرز و بوم حق دارند تا مانند فرزندان ما در فضای آموزشی مناسب و مطلوب تحصیل کنند.

وی با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز انسان های بزرگی هستند تصریح کرد: کار بزرگ این افراد باید به عنوان اسوه و الگویی برای جامعه باشد و باید دست این افراد را بوسید.

دائی خاطر نشان کرد: حضور در جمع خیرین مدرسه ساز را برای خود افتخار می دانم و ورود به عرصه مدرسه سازی را از پیشکسوتان این عرصه الهام گرفته ام.

وی در ادامه به زبان آذری برای خیران و مردم استان زنجان آرزوی موفقیت کرد و گفت: از خدا می خواهم در این عرصه خسته نشوید و در این مسی همیشه قدم بر دارید.

اسطوره فوتبال جهان در پایان با آرزوی موفقیت برای فوتبال استان زنجان اظهار داشت: امیدوارم استان زنجان در لیگ برتر کشور تیم داشته باشد.