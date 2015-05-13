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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

مزایده چهارم نمایشی است!

تصمیم ازبالا برای استقلال و پرسپولیس/ واگذاری به دو شرکت خودروساز

تصمیم ازبالا برای استقلال و پرسپولیس/ واگذاری به دو شرکت خودروساز

درحالی که قرار است چهارمین مزایده برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، برخی منابع از تصمیمات اتخاذ شده برای واگذاری این دو باشگاه به دو شرکت خودروساز خبر می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در شرایطی برگزار خواهد شد که در دو مزایده ابتدایی خریداری پیدا نشد و در سومین مزایده هم همین ماجرا برای باشگاه استقلال تکرار شد اما پرسپولیس چند متقاضی داشت که البته صلاحیت و اهلیت آنها تایید نشد!

درحالی که قرار است مزایده چهارم برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، برخی منابع از تصمیمات اتخاذ شده برای واگذاری این دو باشگاه به دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و ساییا) خبر می‌دهند.

بر اساس تصمیماتی که از بالا گرفته شده است، باشگاه پرسپولیس در اختیار سایپا قرار خواهد گرفت و استقلال هم در اختیار ایران خودرو قرار می‌گیرد. البته هنوز بر سر جزئیات این واگذاری تصمیم‌گیری نشده اما به نظر می‌رسد با اتخاذ این تصمیم، برگزاری مزایده چهارم بی‌تاثیر و نمایشی باشد.

کد مطلب 2580160

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