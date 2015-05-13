تصمیم ازبالا برای استقلال و پرسپولیس/ واگذاری به دو شرکت خودروساز

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مزایده واگذاری استقلال و پرسپولیس در شرایطی برگزار خواهد شد که در دو مزایده ابتدایی خریداری پیدا نشد و در سومین مزایده هم همین ماجرا برای باشگاه استقلال تکرار شد اما پرسپولیس چند متقاضی داشت که البته صلاحیت و اهلیت آنها تایید نشد!

درحالی که قرار است مزایده چهارم برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس روز ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود، برخی منابع از تصمیمات اتخاذ شده برای واگذاری این دو باشگاه به دو شرکت خودروسازی (ایران خودرو و ساییا) خبر می‌دهند.

بر اساس تصمیماتی که از بالا گرفته شده است، باشگاه پرسپولیس در اختیار سایپا قرار خواهد گرفت و استقلال هم در اختیار ایران خودرو قرار می‌گیرد. البته هنوز بر سر جزئیات این واگذاری تصمیم‌گیری نشده اما به نظر می‌رسد با اتخاذ این تصمیم، برگزاری مزایده چهارم بی‌تاثیر و نمایشی باشد.