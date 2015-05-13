۲۰ درصد واحدهای تولیدی زنجان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر،جمشید انصاری ظهر چهارشنبه دراولین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان، با اشاره به رفع مشکلات واحدهای تولیدی افزود: مشکلات واحدهای تولید در ذیل دو کمیته تخصصی مشکلات عام واحدها و کمیته تخصصی مشکلات موردی واحدها کارشناسی و درصورت تصویب از سوی هر یک از این کمیته ها در کارگروه ذکر شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در گذشته حل مشکلات مربوط به واحدهای کارگری به صورت محدودتر در اتاق بازرگانی استان زنجان تشکیل می‌شد و بیشتر این مشکلات مربوط به مسائل بانکی واحدها و حل مسائل مربوط به اشتغال بود.

استاندار زنجان گفت: نوع نگرش به مسائل می تواند بستری فراهم کند که احساس کنیم رفع مشکل در خود استان میسر است و یا اینکه برای حل مشکل از خارج از استان تصمیم گیری شود.

انصاری به تدوین شیوه نامه اشاره کردو افزود: تدوین شیوه نامه در خصوص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شفاف شدن وظایف و اختیارات آن ضروری است و در این راستا تدوین شیوه نامه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت دو موضوع مسایل و مشکلات عمومی واحدهای تولیدی و موانع موردی این واحدها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیرخانه این کارگروه مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید می تواند نقش ستادی در راستای فعالیت کارگروه های صنعت ومعدن و اشتغال ایفا کند.

استاندار زنجان به اهداف این شیوه نامه اشاره کرد و گفت: رفع موانع تولید، بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی، بررسی راهکار رفع مشکلات اجتماعی نیروی کار و کمک به تسریع، تکمیل یا راه اندازی طرحهای نیمه تمام واحدهای تولیدی از جمله اهداف لازم برای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.

انصاری یادآور شد: تا زمانی که تصمیمی برای کمیته ها و تشکلهای موجود نگرفته ایم این کمیته ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی گفت: مسئولین در سطح استانها از اختیارات قانونی لازم برای حل مشکلات مختلف منطقه خود برخوردار هستند و هیچ اختیاری برای حل مشکلات نیست که در حوزه وظایف مسئولان استانی نباشد چراکه این مهم بسته به نگرش خودمان است.

استاندار زنجان تصریح کرد: تا زمانی که در خصوص کمیته‌ها تصمیم درستی گرفته نشده این کمیته‌ها طبق روال قبل به کار خود ادامه دهند.

انصاری بر تدوین شیوه نامه بسیار تاکید کرد و افزود: باید در زمینه تحقق این اصل تلاش ویژه صورت گیرد.