بلندترین دیوار در محوطه های اقماری شهرسوخته کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی کاوش سرپرست گروه کاوش افزود: این پای پیکرک گاو از جنس سفال به اندازه دو بند انگشت انسان یکی از شاخص ترین آثار کشف در این فصل است. این اثر طبیعی ترین اثر هنری است که انسان ۴۵۰۰ ساله تاکنون از خود برجای گذاشته است، زیرا شکاف سم حیوان و حتی زائده های پشت پا به صورت واقع گرا خلق شده و یک شبیه سازی بی نظیری صورت گرفته است.

کاوش تصریح کرد : از گمانه لایه نگاری تپه طالب خان یک دیوار خشتی سالم با خشت های بزرگ دوره چهار شهر سوخته به دست آمد. ارتفاع این دیوار ۱۶۰ سانتی متر است که تاکنون بلندترین دیواری است که باستان شناسان از محوطه های اقماری شهرسوخته به دست آورده اند.

کاوش ظروف سفالی سالم، پیکرهای حیوانی از جنس گل فام، گاو کوهان دار از جنس گل پخته، خشت های نیمه پخته با اثر انگشت انسان ۴۵۰۰ ساله را از آثار ارزشمند کشف شده در این فصل از کاوش اعلام کرد.

به گفته او یافته شاخص دیگر این محوطه، یک شی سفالی بیضی شکل با دو فرورفتگی چشم در قسمت بالای آن است. در این فصل از کاوش که مجوز آن توسط رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است، دو اسکلت کودک به شدت آسیب دیده و مقدار زیادی استخوان های حیوانی به دست آمده است.

کاوش بیان کرد: برای مطالعه و بررسی آثار باستانی کشف شده و مشخص شدن شرایط زیستی و معیشتی انسان های تپه طالب خان از متخصصین رشته های مربوط کمک گرفته خواهد شد.

در این فصل از کاوش که به مدت یک ماه به طول کشید و با هدف پژوهش و آموزش دانشجویان جوان باستان شناسی دانشگاه زابل صورت گرفت یک تراشه ۵ در ۵ متر برای یافتن آثار معماری و یک گمانه۲ در ۲ متر برای مطالعه لایه های فرهنگی ایجاد و حفاری شد که به دلیل شرایط سخت جوی و اتمام حفاری ترانشه های مذکور به خاک بکر نرسید.

کاوش های انجام گرفته در فصل های گذشته منجر به کشف بخش هایی از ساختار معماری، پیکرک های حیوانی و انسانی، قطعات سفالینه ها، مهرهای سنگی، مهره های تزیینی و ... شده است.

تپه باستانی طالب خان در ۶۸ کیلومتری جنوب غربی زابل و در حدود ۱۲ کیلومتری شهرسوخته قرارگرفته است و یکی از تپه های اقماری این شهر محسوب می شود.