انتقاد از عدم تخصیص اعتبار تسهیلات به بخش فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی سعادت یشنهاد داد بررسی کارشناسانه تقاضای این وام‌ به این سازمان سپرده شود.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان این پیشنهاد افزود: توان فنی و تخصصی برای بررسی تقاضاهای مطرح‌شده برای دریافت وام‌های وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با ۲۹ استان زیر مجموعه وجود دارد و این صنف قادر است با تضمین صحت، سرعت و شفافیت هریک از تقاضاها را از منظر تخصصی و فنی مورد بررسی کارشناسانه قرار دهد.

وی با انتقاد از فرآیند فعلی و با بیان اینکه طی ۲۰ ماه گذشته در عمل هیچ وامی از محل بودجه مصوب وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به بخش ICT پرداخت نشده است؛ به طرح پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در زمینه تسریع روند رسیدگی به درخواست‌های شرکت‌های خصوصی برای دریافت وام فوق پرداخت و افزود: در صورت واگذاری مسئولیت بررسی کارشناسانه تقاضای وام به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با رعایت سرعت، دقت و شفافیت به هدف اصلی که کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشور است، خواهیم رسید.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اهتمام وزیر ارتباطات برای ، افزایش سقف وام وجوه اداره شده افزود: در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، صنف رایانه باید از جنبه کارشناسی، جوابگوی دولت و اعضای خود که مطالبه گران اصلی این وام‌ها هستند، باشد. در شرایطی که مسئولیت و اختیار اعطای وام تفویض نمی‌شود و این حق برای بدنه دولت محفوظ باقی خواهد ماند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: به این ترتیب صنف رایانه نقش حلقه واسطی را ایفا می‌کند که امر بررسی کارشناسانه تقاضاها و تحقیق در خصوص عملیاتی شدن طرح‌های پیشنهادی را بر عهده می‌گیرد و نظر تخصصی خود را به دولت و کمیته مربوطه اعلام می‌کند. در نهایت کمیته تصمیم گیر نیز می‌تواند با در نظر گرفتن رای کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص اعطای وام به طرح‌ها تصمیم‌گیری کند.

به گفته وی در این روش انرژی کمتری از بدنه دولت صرف شده و از سوی دیگر کار مردم نیز به مردم واگذار می‌شود.

به گزارش مهر، ابتدای امسال نیز در جریان همایش سیاست‌ها، برنامه‌ها و انتظارات از بخش فاوا که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این پیشنهاد را مطرح کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اوایل هفته جاری در آخرین اظهارنظر خود در مراسم افتتاحیه یازدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی ار شد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات تاکنون اعتباراتی در قالب وام وجوه اداره شده ارائه کرده که در سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان و امسال ۱۲۰ میلیارد تومان برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.