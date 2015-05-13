مسابقات لیگ استانی دوچرخه سواری همدان برگزار می شود

علی ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین مرحله دومین دوره مسابقات لیگ استانی همدان به نام جام محمدرضا قادری روز جمعه یکم خردادماه برگزار می شود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان با بیان اینکه این دوره از مسابقات لیگ استانی همدان در چهار رده سنی برگزار می شود، افزود: مسابقات لیگ استانی جام محمدرضا قادری در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به مسابقات استانی دانهیل نیز بیان داشت: مسابقات دانهیل قهرمانی استان به منظور انتخابی مسابقات لیگ باشگاه های کشور روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در گنجنامه همدان برگزار می شود.

ثقفی با بیان اینکه یکی از هدفگذاری های هیئت دوچرخه سواری استان همدان استعدادیابی است، اضافه کرد: به همین منظور با آموزش و پرورش استان همدان همکاری های خوبی به عمل آمده است.

وی با اشاره به اینکه می توان از پتانسیل دانش آموزان برای رشته دوچرخه سواری استفاده کرد، عنوان داشت: مسابقات بین مدارس همدان در دو روز برگزار شد.

ثقفی با اشاره به اینکه مدارس ناحیه یک همدان روز سه شنبه به رقابت با یکدیگر پرداختند، ابراز داشت: دانش آموزان مدارس ناحیه دو نیز روز چهارشنبه به رقابت با یکدیگر پرداختند و نفرات برتر معرفی شدند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان همدان اذعان داشت: تیم بزرگسالان دوچرخه سواری همدان نیز به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شده اند.