داوران ما باید همسو با قهرمانان وزنه برداری حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در ابتدای این نشست علی مرادی با تاکید بر اینکه داوران وزنه برداری ایران باید همسو با قهرمانان این رشته پیش بروند، گفت: یکی از اهداف اصلی فدراسیون وزنه برداری این است که در کنار افتخارآفرینی وزنه برداران ایرانی، شاهد حضور پررنگ داوران بین المللی کشورمان در رقابتهای معتبر جهانی و المپیک باشیم. برای این منظور قطعا مکاتبات مستمری با فدراسیون جهانی وزنه برداری خواهیم داشت، اما قبل از آن باید لیستی از کلیه داوران بین المللی فعال در ایران تهیه شود.

مرادی افزود: در سطح داخلی هم نیاز هست که یک بانک اطلاعاتی جامع از کلیه داوران کشور، اعم از ملی و بین المللی در رده ها و درجه های مختلف جمع آوری شود تا با آگاهی از داشته هایمان نسبت به برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی اقدام کنیم.

رئیس فدراسیون وزنه برداری با اشاره به بررسی حق الزحمه داوران وزنه برداری خاطرنشان کرد: فدراسیون در دوره جدید در صدد برطرف کردن مشکلات کمیته داوران است. من معتقدم هرچه در داخل کشور برای داوران ارزش و احترام بیشتری قائل باشیم در خارج از کشور هم جایگاه رفیع‎تری در انتظار آنها خواهد بود.

در پایان این نشست اعضای کمیته داوران فدراسیون وزنه برداری، احکام خود را از علی مرادی، رئیس فدراسیون دریافت کردند.

در این جلسه مقرر شد آیین نامه جدید حق الزحمه داوران و کادر اجرایی مسابقات برای تصویب نهایی به هیات رئیسه ارسال شود. همچنین طرح تعویض دفترچه های داوری ملی و تمدید اعتبار آن برای دریافت لایسنس بین المللی تائید و به تصویب رسید.

از دیگر تصمیمات جلسه فوق اضافه شدن محسن جلیلی به جمع اعضای کمیته داوران و انتخاب علی سیردانی و همت کرم پور به عنوان دبیر و منشی این بود.