به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر هیات تجاری عمان به تهران به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان، تفاهم‌نامه ایجاد خط مستقیم کشتیرانی بین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و اتاق بازرگانی و صنایع عمان و شرکت خدری جهان دریا از بخش خصوصی به امضا رسید.

این خط کشتیرانی با برنامه منظم ۱۵ روزه، کار خود را از فردا پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد کرد و در ادامه، سفرهای خود را به صورت هفتگی از بندرعباس به بندر صحار و بالعکس ادامه خواهد داد.

راه اندازی این خط کشتیرانی با توان حمل کانتینرهای یخچال دار به عنوان گام نخست در توسعه روابط تجاری فی مابین خواهد بود. با توجه به توافق عشق آباد، کریدور عمان-ایران و آسیای میانه (ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان) به زودی اجرابی خواهد شد که از مهمترین الزامات اجرای آن توسعه خط مستقیم کشتیرانی ما بین جمهوری اسلامی ایران و عمان است.