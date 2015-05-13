زبان زور در جامعه امروز به دلیل نبود رسالت قلم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر چهارشنبه در دیدار با شورای روابط عمومی های استان فارس افزود: اگر قلم و بیان در جامعه مورد بی توجه ای قرار گیرد جای آن را تفنگ و شمشیر می گیرد.

وی ادامه داد: امروز جامعه ما آلوده شده از تریبون هایی که با زور به دنبال ثابت کردن حرف های خود هستند بنا بر این، منطق جایگاه خود را از دست داده که نمونه آن نیز یک روحانی پاک و سنگین در عربستان است که از حقوق شهروندی مردم دفاع کرد و امروز برای او حکم اعدام صادر کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان نقش مهم روابط عمومی در جامعه امروز، گفت: روابط عمومی برای تمامی موجودات که زندگی جمعی دارند و در غالب یک جامعه زندگی می کنند نیاز است.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: خداوند دو ابزار را برای برقراری ارتباط در اختیار انسان قرار داده که شامل زبان و قلم است و روابط عمومی باید این دو ابزار بسیار مهم شکل می گیرد.

وی افزود: در دین اسلام نیز به ایجاد یک رابطه مناسب و همان روابط عمومی خوب تاکید شده به گونه ای که رسول خدا(ص) به یاران خود دستور داده بودند که «برای غیر مسلمانان نیز از دین صحبت کنید و اگر سئوالی داشتند با روی باز از آنها پذیرا باشید».

امام جمعه شیراز ادامه داد: روابط عمومی به معنی واقعی همزاد زندگی اجتماعی است و در تعالیم بسیار مد نظر قرار داده شده است.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه در سال جاری روابط عمومی ها نقش بسیار مهمی را بر دوش دارند، گفت: با توجه به نام گذاری سال جاری از جانب مقام معظم رهبری روابط عمومی های سازمانهای وظیفه دارند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار آنها است در جامعه و برای مردم شفاف سازی کنند.

وی یادآور شد: امروز روابط عمومی ها هستند که می توانند جامعه را به سمت تعامل و تحمل پیش ببرند به خصوص در حال حاضر که صبر در جامعه ما بسیار اندک است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: رسانه ها می توانند زبان گویای روابط عمومی ها باشند اما باید مراقب بود که در ادبیات و سخنانی که استفاده می شود تمامی مردم جامعه مورد احترام باشند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: از طرفی روابط عمومی ها باید زبان، چهره و بیان واقعی اداره و سازمان خود باشند و با روی گشاده به استقبال مردم بروند.

وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که روابط عمومی باید دارای جایگاه مشخص باشد و حافظ منافع نیز داشته باشد که راه اندازی تشکل و انجمن روابط عمومی ها در این راستا مهم و مطلوب است.