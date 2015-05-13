لزوم ساماندهی کودکان کار/عدم وجودبرنامه مشخص بعدازجمع آوری کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان در خصوص کودکان کار اظهار داشت: کودکان کار باید در قالب برنامه مشخص ساماندهی شوند.

وی با انتقاد از عدم وجود برنامه مشخص برای کودکان کار بعد از جمع آوری گفت: این کودکان بعد از جمع آوری رها شده و دوباره به کار گذشته می پردازند.

ذکااسدی ابراز داشت: در زمینه شناسایی و جمع آوری کودکان مشکل خاصی وجود ندارد و باید در زمینه برنامه ریزی برای بعد از مراحل همت گماریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان خواستار ورود بهزیستی در این زمینه شد و افزود: باید با برنامه ریزی مناسب این کودکان بعد از جمع آوری به فراگیری کار و اشتغال بپردازند.

وی گفت: امروز بسیاری از افراد تحصیلکرده با مدارک دانشگاهی نمی توانند به صورت عملی وارد کار اجرایی شوند چرا که آموزه های آنها نظری است.

ذکااسدی با اشاره به اینکه چنانچه کودکان کار حرفه ای را بیاموزند می توانند جذب جامعه و بازار کار شوند، افزود: البته نباید از آموزش های فرهنگی به آنها غافل بمانیم و هر دو امر باید با یکدیگر دنبال شود.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز شهروندان از دادن پول به این کودکان ابراز داشت: معضلات اجتماعی به مانند موریانه ای هستند که ستون های اجتماعی جامعه را نابود می کنند و باید بسیار هوشیار باشیم.