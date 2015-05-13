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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۰

عزیزی خبر داد:

حضور اساتیددانشگاههای خارجی درکنفرانس فرصتهای سرمایه گذاری لرستان

حضور اساتیددانشگاههای خارجی درکنفرانس فرصتهای سرمایه گذاری لرستان

خرم آباد - رئیس دانشگاه لرستان از حضور اساتید دانشگاههای خارجی در کنفرانس بین الملللی فرصتهای سرمایه گذاری این استان خبر داد.

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: روز گذشته اساتید دانشگاههای خارجی برای حضور در کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری لرستان وارد این استان شدند.

وی بیان داشت: در این کنفرانس اساتید دانشگاههای خارجی مقالات علمی خود را در بخش علمی کنفرانس ارائه خواهند کرد.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان لرستان روزهای ۲۴ و ۲۵ ام اردیبهشت ماه امسال در محل دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.

عزیزی با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ نفر از سفرا، اساتید،سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این کنفرانس بین المللی تصریح کرد: کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری لرستان با هدف معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان با حمایت استانداری و میزبانی دانشگاه لرستان و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: ارائه فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین و مدعوین، برگزاری پنل اختصاصی فرصتهای سرمایه گذاری و نمایش تولیدات و محصولات صنایع دستی و جاذبه های گردشگری و توریستی استان از برنامه های این اداره کل در طول برگزاری همایش خواهد بود.

رئیس دانشگاه لرستان یادآور شد: همچنین بازدید شرکت کنندگان از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان همچون قلعه فلک الافلاک، موزه آخوند ابو، بام خرم آباد، بازدید از پروژه های مهم سرمایه گذاری در بخشهای هتلداری و گردشگری تفریحی نیز از برنامه های جانبی این اداره کل برای همه شرکت کنندگان در همایش خواهد بود.

کد مطلب 2580204

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