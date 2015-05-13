حضور اساتیددانشگاههای خارجی درکنفرانس فرصتهای سرمایه گذاری لرستان

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: روز گذشته اساتید دانشگاههای خارجی برای حضور در کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری لرستان وارد این استان شدند.

وی بیان داشت: در این کنفرانس اساتید دانشگاههای خارجی مقالات علمی خود را در بخش علمی کنفرانس ارائه خواهند کرد.

رئیس دانشگاه لرستان ادامه داد: کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان لرستان روزهای ۲۴ و ۲۵ ام اردیبهشت ماه امسال در محل دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.

عزیزی با اشاره به حضور بیش از ۱۰۰ نفر از سفرا، اساتید،سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این کنفرانس بین المللی تصریح کرد: کنفرانس بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری لرستان با هدف معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان با حمایت استانداری و میزبانی دانشگاه لرستان و با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: ارائه فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، جلسه پرسش و پاسخ با مسئولین و مدعوین، برگزاری پنل اختصاصی فرصتهای سرمایه گذاری و نمایش تولیدات و محصولات صنایع دستی و جاذبه های گردشگری و توریستی استان از برنامه های این اداره کل در طول برگزاری همایش خواهد بود.

رئیس دانشگاه لرستان یادآور شد: همچنین بازدید شرکت کنندگان از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان همچون قلعه فلک الافلاک، موزه آخوند ابو، بام خرم آباد، بازدید از پروژه های مهم سرمایه گذاری در بخشهای هتلداری و گردشگری تفریحی نیز از برنامه های جانبی این اداره کل برای همه شرکت کنندگان در همایش خواهد بود.