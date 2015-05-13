ایران قهرمان پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان دنیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، در روز پایانی مسابقات پاورلیفتینگ، جمشید میر شکاری در دسته ۱۰۰کیلو در حرکت پرس سینه سوم شد.

روحان احمدی در دسته ۱۱۰ کیلو در پاورلیفتینگ و پرس سینه دو نشان طلا را به خود اختصاص داد.

در دسته ۱۲۵ کیلو احسان موسی نژاد در پاورلیفتینگ طلایی شد و در پرس سینه نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

اسماعیل رنجبر در دسته به اضافه ۱۲۵ در پاورلیفتینگ نقره گرفت و در پرس سینه عنوان سومی را به نام خود ثبت کرد.

بدین ترتیب در پایان دومین روز از رقابتهای پاورلیفتینگ تیم ملی ایران در بخش پاور با کسب ۵ مدال طلا ،۲ نقره،۲ برنز و امتیاز ۶۹ مقام اول را کسب کرده و در بخش پرس سینه نیز با کسب ۵ مدال طلا ،یک نقره و ۲ برنز عنوان قهرمانی جهان را تصاحب کرد.