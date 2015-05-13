ترکیه الحاق کریمه به روسیه را نمی پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه در نشست امروز ناتو در آنتالیا گفت: ترکیه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را نخواهد پذیرفت.

وی در ادامه تحولات اخیر در شرق اوکراین را بیانگر ثبات بسیا ضعیف اروپا دانست.