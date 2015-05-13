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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

ترکیه الحاق کریمه به روسیه را نمی پذیرد

ترکیه الحاق کریمه به روسیه را نمی پذیرد

نخست وزیر ترکیه امروز اعلام کرد کشورش الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را نمی پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه در نشست امروز ناتو در آنتالیا گفت: ترکیه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را نخواهد پذیرفت.

وی در ادامه تحولات اخیر در شرق اوکراین را بیانگر ثبات بسیا ضعیف اروپا دانست.

کد مطلب 2580212
پیمان یزدانی

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