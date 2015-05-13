به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر چهارشنبه در دیدار مسئولان تشکلهای شاخص جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: کارهایی که در حوزههای علمیه و دانشگاهها میشود، دو برنامه است؛ یکی تعلیم و دیگری تعلیل. یعنی کار حوزه مجتهدپروری است و کار دانشگاه، استادپروری.
آیتالله جوادی آملی گفت: اگر کسی در چند سال اول، در تعلیم موفق شد یک عالم دینی در حد تقلید است و اگر دوران تعلیل را به پایان رساند و علل و براهین احکام را مجتهدانه یاد گرفت، مجتهد میشود.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: دانشگاهها هم همین کار را دارند و خروجی آنها استادپروری است. در دانشگاه کسی که طبیب میشود اول بیماری را برای او مشخص میکنند، بعد دارو را تجویز میکنند و به او میگویند این دارو آن بیماری را درمان میکند. بعد به این بیمارستانها میرود و تجربه میبیند ولی هنوز که هنوز است راز دارو را نمیداند اما در دوران پایانی پزشکی راز و رمز دارو را میآموزد و از این به بعد، این شخص طبیب میشود.
خطر جایگزینی تکرار به جای برهان
آیتالله جوادی آملی با تبیین دو عنصر اولیه و ثانویه در تبلیغ اظهار کرد: رسانه برای اینکه پفک نمکی یا لباس و کفش را رواج دهد اول تبلیغ میکند، بعد چندین بار تکرار میکند و توده مردم میپذیرند که فلان کالا را مصرف کنند.
این مرجع تقلید تاکید کرد: این خطر وجود دارد که برای توده مردم که علم و آگاهی کافی ندارند، تکرار به جای برهان و تعلیل بنشیند. کار تبلیغات دینی همان کار دانشگاه و حوزه است ولی رقیقتر و نرمتر، یعنی هیچ حرفی بدون علم و برهان نخواهد بود.
مفسر بزرگ قرآن کریم معتقد است که وقتی سرمایه عقلی را از جامعه بگیرند چیزی برای آن جامعه باقی نخواهد ماند و این جامعه خلع سلاح میشود.
آیتالله جوادی آملی با بیان اینکه فرق جوهری بین تبلیغ ما و تبلیغ دیگران وجود دارد، اظهار کرد: ما باید از تکرار بیمحتوا و حرف غیرعاقلانه بپرهیزیم.
بدون مطالعه حرف نزنید
این مرجع تقلید در راستای ضرورت عرضه محتوای بلند ذوات قدسی، به مسئولان تشکل های شاخص توصیه کرد که هیچ وقت بدون مطالعه سخنرانی نکنند و حرفی نزنند.
مفسر بزرگ قرآن کریم تاکید کرد: این کار از دیگران ساخته است که با تبلیغ و تکرار، کار حوزهها و دانشگاهها را به عهده بگیرند. بنابراین هرگز حرف غیرعالمانه نزنیم و تکرار نکنیم.
آیتالله جوادی آملی با بیان اینکه تشکلهای شاخص که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی هستند، با همه نیروهای تبلیغی فرق دارند گفت: جوانانی که زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی تلاش میکنند حداقل به مرحله میانی دانشمندی میرسند. کسی که مراتب میانی علم را داشته باشد نه بیراهه میرود و نه راه دیگران را میبندد.
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