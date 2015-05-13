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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

مجوز نمایش سه فیلم صادر شد/ عرضه آثار جدید در شبکه نمایش خانگی

مجوز نمایش سه فیلم صادر شد/ عرضه آثار جدید در شبکه نمایش خانگی

شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه دو عنوان موافقت کرد و شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی نیز برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ۲۰ اردیبهشت شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد، با عرضه فیلم‌های «ارسال آگهی تسلیت» به تهیه‌كنندگی حسن کلامی و به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و «لامپ صد» به تهیه‌كنندگی محسن محسنی نسب و کارگردانی سعید آقاخانی موافقت شد.

در این جلسه با عرضه ۱۲ عنوان فیلم خارجی نیز موافقت به عمل آمد.

همچنین در جلسه ۲۱ اردیبهشت که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم «آوازهای سرزمین من» به تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی عباس رافعی، «شیفت شب» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی نیکی کریمی و «حکایت عاشقی» به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی و کارگردانی احمد رمضان‌زاده صادر شد.

کد مطلب 2580217

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